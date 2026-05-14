Reug Reug vs Malykhin : un duel de revanche pour le trône des poids lourds

Le Sénégalais Oumar Kane, dit Reug Reug , défend vendredi à Bangkok sa ceinture mondiale des poids lourds du ONE Championship face au Russe Anatoly Malykhin. Six mois après un accident de voiture et près de deux ans après avoir infligé à son adversaire sa première défaite professionnelle, le champion sénégalais retrouve l’ancien triple détenteur de ceinture pour une revanche très attendue.

Le champion du monde des poids lourds de la ONE Championship, le Sénégalais Oumar Kane dit « Reug Reug », remet sa ceinture en jeu vendredi 15 mai 2026 au Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok, en Thaïlande, face au Russe Anatoly Malykhin, selon plusieurs médias sénégalais dont Senego. Ce combat constitue la revanche du duel du 8 novembre 2024 à ONE 169, lors duquel Kane avait infligé à Malykhin sa première défaite professionnelle en le battant aux points par décision partagée après cinq rounds, devenant au passage le premier Sénégalais champion d’une grande organisation de MMA. Malykhin a déclaré en amont : « Je veux simplement récupérer ma ceinture. »

Ce combat survient six mois après un grave accident de voiture subi par Kane en novembre 2025, qui l’avait contraint à se retirer d’une défense de titre initialement programmée à ONE 173. Le champion avait indiqué à la presse que sa convalescence était achevée et qu’il serait prêt en avril 2026.

Né le 14 mars 1992 à Thiaroye-sur-Mer, commune populaire de la banlieue de Dakar, Oumar Kane a découvert la lutte traditionnelle sénégalaise à l’âge de 16 ans en pratiquant le mbapatte — discipline sans frappe propre au peuple sérère — avant de s’imposer dans la lutte avec frappe, variante dans laquelle les coups sont autorisés. Il a compilé, selon Le Soleil du Sénégal, un bilan de 15 victoires, 2 sans verdict et 1 défaite en lutte avec frappe au Stade Demba Diop de Dakar, auquel s’ajoutent 16 victoires consécutives sans défaite en lutte sans frappe avant sa transition vers le MMA.

Ses débuts en arts martiaux mixtes remontent au 14 décembre 2019, lors du premier gala organisé par l’organisation franco-africaine ARES FC au Musée des civilisations noires de Dakar. Il intègre ensuite le roster de ONE Championship en 2021, débutant par une victoire par TKO au premier round contre le Camerounais Alain Ngalani le 22 janvier 2021. Son bilan en MMA professionnel est de 7 victoires pour 1 défaite, selon Sherdog. Kane détient la double nationalité sénégalaise et française. Il mesure 1,93 m pour environ 120 kg.

Malykhin, premier triple champion de l’histoire du ONE Championship

Anatoly Malykhin, né le 11 janvier 1988 à Kemerovo, en Sibérie, est un spécialiste de lutte et de muay thai formé sur le circuit amateur russe, dont il a été champion en catégorie poids lourds en 2017. Il a intégré ONE Championship en 2021 avec un bilan professionnel de sept victoires sans défaite, toutes par finition. Surnommé « Sladkiy » (le Doux) et « Spartak », il a réalisé l’unique triple règne simultané de l’histoire de l’organisation asiatique, en conquérant les ceintures des poids lourds (2022), des mi-lourds (2022) et des poids moyens (mars 2024, lors de ONE 166 au Qatar). Il mesurait 1,80 m pour environ 109 kg à sa pesée de titre. Son bilan professionnel s’établit à 14 victoires et 1 défaite, la seule ayant été infligée par Kane en novembre 2024.

À ONE 169, Kane était considéré comme un outsider : Malykhin n’avait jamais perdu en 14 combats professionnels et figurait dans le top 10 mondial des poids lourds selon le site spécialisé MMA Fighting, aux côtés de Francis Ngannou comme seul combattant hors UFC à occuper ce classement. La victoire du Sénégalais par décision partagée, au terme de cinq rounds disputés à Denver (Colorado), avait suscité les félicitations officielles du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur le réseau X.

Le combat du 15 mai s’inscrit dans un calendrier chargé pour Reug Reug. Un duel de lutte avec frappe face au lutteur sénégalais Boy Niang 2 est annoncé pour le 7 juin 2026, selon Senego, ce qui signifie que Kane pourrait enchaîner deux combats dans deux disciplines distinctes — MMA et lutte traditionnelle sénégalaise — à moins d’un mois d’intervalle.

Le résultat du combat de Bangkok n’était pas connu à l’heure de la publication de la présente dépêche.