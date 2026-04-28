Tour du Bénin 2026 : Kristians Belohvosciks vainqueur de la 1re étape et nouveau maillot jaune

Le 21e Tour Cycliste International du Bénin , ouvert par un prologue lundi 27 avril, a basculé mardi 28 avril dans sa première étape en ligne reliant Zagnanado à Savè.

Après 126,04 kilomètres d’efforts, c’est le coureur letton Kristians Belohvosciks, membre de la formation Team Bike AID, qui s’est imposé, concluant la journée au terme d’une arrivée au sprint disputée entre huit échappés.

Alexandre Mayer, représentant l’Île Maurice, a pris la deuxième place tandis que le Marocain Youssef Bdadou a complété le podium. Bien placé dès le prologue, Belohvosciks récupère le maillot jaune, jusqu’alors porté par son coéquipier Oscar Schempp, offrant à son équipe une maîtrise presque totale du début de cette édition.

Une étape animée et prometteuse pour la suite

La course entre Zagnanado et Savè a été menée à vive allure, ponctuée de nombreuses tentatives d’échappée. Un groupe de huit coureurs a finalement réussi à se détacher et à préserver son avance face au peloton, créant la configuration décisive de cette première étape.

Cette journée laisse entrevoir une compétition ouverte : si la Team Bike AID affiche une belle supériorité collective, les différentes séquences de course montrent que le classement général pourra encore évoluer au fil des prochains tronçons.

Les coureurs reprendront la route dans les jours à venir avec des étapes qui devraient offrir de nouvelles opportunités et redistributions au classement.