Championnats Ouest africains d’Athlétisme Lomé 2023: belle moisson pour le Bénin

Le Bénin a récolté 8 médailles dont 2 en Or lors des Championnats Ouest africains d’Athlétisme Lomé 2023, tenus les 7 et 8 juillet derniers dans la capitale togolaise.

Le Bénin n’a pas fait piètre figure aux Championnats Ouest africains d’Athlétisme Lomé 2023. Le tournoi sous-régional a réuni les 7 et 8 juillet derniers, les athlètes venus des quatre coins de la zone UFOA. A l’issue de la course, la délégation béninoise a remporté 8 médailles, comme le rapporte ‘La Nouvelle Tribune’.

Deux breloques en or figurent parmi ces récompenses. Elles ont été décrochées par la sprinteuse Odette Sanhouékoua aux 800m et 1500m Dames. Brigitte Tchédé au lancer du disque Dames s’est offerte 01 métal en argent, ainsi que son compatriote Sylvain Azonhin en 1500 hommes. Quant aux quatre médailles de bronze, elles portent les marques de Roméo N’tia au saut en longueur, Géraud Houéssou en 400m Haies, le relais 4*100 hommes et Romaric Houénou en lancer de javelot.

Pour rappel, 20 athlètes béninois ont pris part à ce rendez-vous d’athlétisme. Outre le Bénin, le Togo (pays organisateur), le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Libéria étaient également de la partie. L’édition 2024 de ces Championnats devrait se tenir à Cotonou.

