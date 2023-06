Athlétisme: Noélie Yarigo s’offre un nouveau record

-Publicité-

La sprinteuse béninoise, Noélie Yarigo, a réalisé la meilleure performance française de l’année après son exploit vendredi, lors de la Diamond League de Paris. Une démonstration de force de l’Amazone qui a établi un nouveau record national pour le Bénin.

Encore un nouvel exploit pour Noélie Yarigo. Inarrêtable cette année, la sprinteuse béninoise a encore établi un record au 800 mètres. Sur la piste parisienne, vendredi 9 juin 2023, lors de la prestigieuse Ligue de Diamant, l’Amazone de Pendjari a fini sa course avec un temps de 1min58s65. Une démonstration de force de l’athlète de 37 ans qui signe un nouveau record national pour le Bénin. La sprinteuse devient en effet la seule athlète béninoise a avoir fait ce temps au 800m. Et plus impressionnant encore, la Blésoise réalise la meilleure performance française de l’année sur cette distance.

En Pologne le weekend dernier lors du meeting Diamond League, la jeune dame avait fini 4e d’une course remportée par la Britannique Jemma Reekie, devant l’Australienne Catriona Bisset et l’Ougandaise Halimah Nakayyi. L’athlète de l’AJ Blois-Onzain avait réussi son deuxième meilleur temps en extérieur (1’59 »53), derrière son record établi aux Jeux de Rio en 2016 (1’59 »12). Ce qui lui vaut d’apparaître à la 18e place du bilan mondial.

- Publicité-

« Je n’étais pourtant pas très confiante après mon échec, une semaine plus tôt à Rabat. Je n’ai pas voulu prendre trop de risques. Je suis restée dans le peloton en attendant de pouvoir faire quelque chose et j’ai été gênée par une chute aux 600 m… », avait-elle confié au téléphone à « la Nouvelle Républque.fr ».

Articles similaires