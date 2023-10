Athlétisme: la nigériane Grace Nwokocha suspendue trois ans pour dopage

-Publicité-

La sprinteuse nigériane Grace Nwokocha a été suspendue pour trois ans pour dopage, a annoncé vendredi, l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).

Le verdict est tombé pour Grace Nwokocha. La nigériane est suspendue pour trois ans de toute activité liée à l’athlétisme. La médaillée d’or au relais 4x100m aux Jeux du Commonwealth de 2022 était en attente de sa sanction, après qu’elle a été testée positive à l’Ostarine et au Ligandrol, deux agents anabolisants dans un échantillon prélevé le 3 août 2022.

Dans un communiqué publié vendredi, l’AIU a déclaré que Nwokocha avait reconnu la violation du dopage et avait accepté la sanction d’une interdiction de trois ans. Ses résultats du 3 août 2022 au 2 septembre 2022 ont été disqualifiés, y compris sa médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

« L’AIU, l’athlète et l’Agence mondiale antidopage (« les parties ») ont ensuite conclu un accord de résolution de cas conformément à la règle 10.8.2 du RAD, conformément à la règle 10.8.2 du RAD. à laquelle l’athlète reconnaît qu’il a été reconnu qu’elle a commis des VRAD en vertu des règles 2.1 et 2.2 de l’ADR du CGF (et de l’ADR) en vertu de la décision du CGF, qui est définitive et exécutoire pour elle« , lit-on dans le communiqué dont Punchng a reçu une copie.

« L’athlète accepte d’être sanctionné d’une période d’inéligibilité de trois ans; les Parties conviennent que compte tenu des critères de la règle 10.8.2 de l’ADR, la période de suspension débutera à la date de prélèvement de l’échantillon, soit le 3 août 2022« , poursuit la note.

« Par conséquent, la période de suspension sera en vigueur jusqu’au 2 août 2025 inclus et les résultats compétitifs de l’athlète du 3 août 2022 jusqu’à la date de la suspension provisoire imposée par l’AIU, à savoir 2 septembre 2022 sont disqualifiés avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris la confiscation de toutes médailles, points et prix en argent« , a conclu l’AIU.

Il s’agit du dernier d’une série de scandales de dopage impliquant des athlètes nigérians. En 2021, Blessing Okagbare, qui a remporté l’or au 100 m et au 200 m aux Jeux du Commonwealth, a été suspendu pendant 10 ans après avoir été testé positif à plusieurs médicaments améliorant la performance. Récemment, Divine Oduduru a également été condamné à une suspension de six ans pour violation du dopage.