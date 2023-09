US Open: Novak Djokovic s’offre son 24è Grand Chelem

La star de tennis, Novak Djokovic, a remporté son 4è US Open et son 24è Grand Chelem après sa victoire face à Daniil Medvedev, dimanche aux Etats-Unis.

Novak Djokovic a battu Daniil Medvedev en deux sets dimanche pour remporter son quatrième US Open et un 24e titre en simple du Grand Chelem, un record, consolidant ainsi sa prétention en tant que plus grand joueur de tennis de l’histoire.

Djokovic, 36 ans, a gagné 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 pour devenir le champion masculin le plus âgé de New York à l’ère Open et égaler le record de Margaret Court pour le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem. .

« Je ne sais pas où commencer. Cela signifie évidemment tout pour moi, a déclaré Djokovic lors de la remise du trophée, dans des propos rapportés par AFP. « C’est difficile à décrire. Je vis vraiment mon rêve d’enfant de concourir au plus haut niveau dans ce sport. »

Le Serbe est le premier homme à remporter quatre fois trois épreuves du Grand Chelem au cours de la même saison, couronnant ainsi son retour imminent au numéro un mondial de la manière la plus appropriée au stade Arthur Ashe.

Cette victoire s’ajoute à ses victoires aux Internationaux d’Australie et de France plus tôt cette année, avec pour seul défaut sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon en juillet.

