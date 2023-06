Guinness: un français bat le record du monde de torche humaine

Le pompier français, Jonathan Vero, est entré dans l’histoire en effectuant la plus longue distance parcourue en étant en feu sans oxygène.

Le pompier français, Jonathan Vero, est entré dans l’histoire, en battant le record de la plus longue distance parcourue en étant en feu sans oxygène. Portant un équipement de sécurité alors qu’il était englouti par les flammes, le Français de 39 ans a couru 272,25 mètres (893 pieds), battant le précédent record de 204,23 mètres (670 pieds).

Jonathan a également battu le record du sprint le plus rapide sur 100 m avec combustion complète du corps sans oxygène, avec un temps de 17 secondes, battant le record précédent de 7,58 secondes. Selon le compte Twitter Guinness World Records jeudi, l’artiste de feu a battu les deux records précédemment détenus par un Britannique, Antony Britton.

Le pompier avait réalisé ces exploits en septembre dernier, mais c’est ce jeudi que Guinness a validé les deux performances du Français. Passionné par le feu dès son enfance comme il l’a raconté au média »La voix du nord », Jonathan Vero s’est ensuite formé au jonglage, à devenir cracheur de feu puis une torche humaine. « Il faut être capable de supporter la chaleur, les flammes, sans paniquer, tout en étant en action . Et cela demande un grand travail de respiration, car on ne peut quasiment pas respirer. On va puiser au plus profond de son énergie », avait-il confié au site français en septembre dernier.

Propriétaire de l’entreprise des arts du feu Ignition, la « torche humaine » intervient dans des spectacles ou au cinéma. Il avait joué dans le dernier film Les Trois Mousquetaires.

