Athlétisme: le marcheur sud-africain Lebogang Shange condamné pour viol

- Publicité-

Le marcheur sud-africain Lebogang Shange a été emprisonné pour viol et agression avec l’intention de causer des lésions corporelles graves.

Le média local Ridge Times a rapporté que l’ancien champion d’Afrique avait été condamné à 10 ans pour viol et à six mois pour viol et voies de fait avec l’intention de causer des lésions corporelles graves par le tribunal de première instance d’Evander.

Shange a été arrêté en 2019 pour avoir violé et agressé une femme à eMbalenhle, bien que l’adjudant Erika Schwartz ait révélé que lui et la victime étaient de Soweto. Il a concouru pour l’Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, terminant 44e au 20 kilomètres marche hommes.

- Publicité-

L’année suivante, il termine quatrième de la même course aux Championnats du monde de Londres, établissant un record national de 1h19min 18sec. Shange avait auparavant remporté le 20 km marche aux Championnats d’Afrique de Marrakech en 2014 et aux Jeux africains de 2015 à Brazzaville.

Cependant, il a été banni des Jeux olympiques organisés à Tokyo en raison d’une infraction de dopage. Shange a été testé positif au stéroïde anabolisant trenbolone en 2019 et a été interdit pendant quatre ans.

Il a fait appel lui permettant d’obtenir une place de qualification pour Tokyo 2020 et une place dans l’équipe sud-africaine pour les JO. Mais le Tribunal arbitral du sport a confirmé l’interdiction de quatre ans, mettant fin à ses espoirs de participation.