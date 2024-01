Un mort et plus de 840 blessés lors du marathon de Hong Kong

-Publicité-

Un participant au marathon Standard Chartered à Hong Kong est décédé et 842 autres ont été blessés, a annoncé la radio locale RTHK.

La compétition a eu lieu dimanche matin. Selon la radio, un homme d’une trentaine d’années a perdu connaissance dans l’après-midi. Il a été transporté à l’hôpital et a reçu des soins médicaux, mais est tout de même décédé.

Un autre participant à la course de 10 km a également perdu connaissance près de la ligne d’arrivée. Son cœur s’est arrêté, mais les médecins l’ont sauvé.

Selon RTHK, plus de 30 personnes ont été hospitalisées. Au total, 842 participants à la course ont subi diverses blessures, surtout des entorses et des contusions.