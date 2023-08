Costa Rica: mort tragique d’un joueur, attaqué par un crocodile

Samedi, un joueur originaire du Costa Rica a tragiquement perdu la vie suite à une attaque de crocodile alors qu’il se baignait dans une rivière, rapporte RMC Sport.

Jesús López Ortiz, âgé de 29 ans et joueur du Deportivo Río Cañas évoluant en troisième division au Costa Rica, a perdu la vie de manière tragique le samedi dernier, victime d’une attaque de crocodile dans la rivière Cañas de Santa Cruz, située à Guanacaste.

Les détails de cet incident choquant commencent à émerger. Selon les premiers éléments de l’enquête, Jesús López Ortiz, milieu de terrain talentueux, se dirigeait vers la résidence de son cousin aux environs de 6 heures du matin (heure locale). En quête de rafraîchissement, il a décidé de plonger dans les eaux de la rivière. Cependant, ce qui aurait dû être un moment de détente s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque le joueur a été attaqué par un crocodile.

La scène tragique a été capturée par des témoins présents sur les lieux, qui ont partagé une vidéo choquante sur les réseaux sociaux. On y voit le corps sans vie de Jesús López Ortiz enserré dans la gueule implacable de l’animal prédateur. Les images ont provoqué une onde de choc parmi les amateurs de football et au sein de la communauté locale.

L’animal abattu, le corps récupéré

Les secouristes et les voisins se sont rapidement mobilisés, lançant une opération pour traquer le crocodile responsable de cette attaque mortelle. Pendant plusieurs heures, une lutte acharnée s’est ensuivie pour appréhender l’animal. Finalement, avec une grande détermination, ils ont réussi à abattre le crocodile. Suite à cette action, la dépouille de Jesús López Ortiz a pu être récupérée, permettant à sa famille et à ses proches de lui rendre les derniers hommages.

« Malheureusement, il a pris une mauvaise décision, et en allant prendre un bain, ce qui s’est passé est arrivé. Il était issu d’une famille très modeste, comme nous le sommes tous à Río Cañas. C’était un garçon très serviable, toujours prêt à collaborer en ville, très poli et calme. En tant que footballeur, il était formidable, la ville a toujours reconnu son talent, son leadership sur le terrain, sa façon de jouer. Il était une référence pour le football de Río Cañas, c’est une perte pour toute la ville.« , a déclaré Luis Montes, entraîneur du Deportivo Río Cañas, au media La Teja et relayé par RMC Sport.

Son équipe, le Deportivio Rio Canas, a adressé ses condoléances à la famille au club et à toute la ville: « Aujourd’hui nous t’avons dit au revoir Chucho, aujourd’hui environ un millier de personnes t’accompagne représentant tous tes amis, ta famille et tout le pays qui était avec toi. Merci à tous au nom de la famille López Ortiz, au nom des mères de vos enfants, au nom de toute la ville de Río Cañas mais surtout merci à tous au nom de vos enfants Derian et Eithan, merci à tout le pays qui a aidé cette famille, simplement merci pour tout.«

