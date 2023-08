Code Promo 1xbet au Bénin : Réclamez jusqu’à 156 000 XOF avec BETTORS

-Publicité-

1xBet a su se positionner comme l’une des meilleures options disponible au Bénin pour les amateurs de paris sportifs et de jeux de casino.

Avec son offre de bienvenue très intéressante, il est possible d’améliorer son expérience en utilisant le code promo code 1xBet lors de son inscription.

Quel est le code promo 1xBet pour le Bénin?

Aujourd’hui, le code promo 1xbet pour le Bénin est BETTORS. Les joueurs peuvent bénéficier d’un excellent bonus d’inscription en utilisant ce code. Ce bonus est disponible au Bénin. Il est bien sûr possible d’utiliser ce bonus sur le site PC comme sur l’application mobile 1xbet.

Grâce à ce code promo, vous pouvez obtenir un bonus de 200% à hauteur de 156 000 XOF.



Inscrivez-vous avec le code BETTORS !

Pour plus d’informations sur comment utiliser le code promo sur 1xBet et accéder à ses avantages, consultez le tableau ci-dessous.

Bonus 1xBet Détails du bonus Bonus de bienvenue 200% de bonus jusqu’à 156 000 XOF Conditions générales Avoir l’âge requis – Résider au Bénin- Remplir toutes les conditions détaillées ci-dessous. Exigences de mise 600 XOF Dépôt minimum Visitez le site web pour plus d’informations Mise minimale Visitez le site web pour plus d’informations Code Promo 1xBet BETTORS

Les avantages du code promo 1xBet sont indéniables. Il vous permet de bien démarrer votre aventure sur la plateforme. Contrairement à de nombreuses autres offres, il vous permet de profiter d’un précieux bonus de bienvenue qui correspond à 200 % de votre dépôt 1xBet.

En entrant le code BETTORS lors de votre inscription 1xBet, vous vous assurez de ne pas manquer cette offre exclusive. Ce bonus est disponible pour tous les résidents du Bénin âgés d’au moins 18 ans et répondant aux conditions générales du bookmaker pour garantir un retrait 1xBet.

En plus du bonus de bienvenue, l’opérateur propose également une variété de promotions de fidélité et d’avantages supplémentaires, que nous examinerons plus en détail ci-dessous.

Si les codes promotionnels vous intéressent, n’hésitez pas à consulter cette analyse dédiée aux meilleurs sites de paris en ligne au Bénin.

Dans ce guide des promotions 1xBet, nous vous expliquerons étape par étape comment obtenir et utiliser le code bonus. Voici la démarche à suivre :

Rendez-vous sur le site de 1xBet Bénin : Vous pouvez y accéder depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Cliquez sur l’un des liens fournis dans cet article pour vous y rendre rapidement.

Créez un compte via le formulaire : Recherchez l’icône verte située dans le coin supérieur droit de la page principale pour entamer le processus d’inscription. Cliquez sur le bouton et choisissez la méthode souhaitée pour ouvrir un compte (par téléphone, réseau social, en un clic, etc.). Assurez-vous de fournir toutes les informations requises.

Activez votre code promotionnel Bénin : Lors de l’inscription, mentionnez le code BETTORS dans le champ réservé. Cela vous permettra d’accéder aux offres spéciales 1xBet Bénin, dont le bonus de bienvenue pour les paris sportifs.

Placez votre pari : Après votre inscription, vous pouvez commencer à parier pour profiter du bonus de votre choix. Assurez-vous d’effectuer un premier dépôt d’au moins 156 000 XOF pour maximiser les avantages des promotions sur 1xBet.

Détails et Termes & Conditions – Qui peut réclamer le code promo BETTORS au Bénin?



Le bonus associé aux codes promo pour 1xBet Bénin sont soumises à des termes et conditions essentiels pour pouvoir en bénéficier. Nous avons répertorié ci-dessous les conditions les plus importantes pour profiter de l’offre de bienvenue avec 1xBet code promotionnel Bénin.

Cette offre est réservée aux nouveaux clients âgés de plus de 18 ans.

Vous devez compléter le processus d’inscription soit sur le site 1xBet, soit en utilisant l’application.

Il est nécessaire de saisir Code Promo 1xbet que vous pouvez trouver dans ce guide.

N’oubliez pas d’accepter de prendre part à cette offre dans la section « Paramètres du compte ».

Une exigence de mise de 5 fois est imposée pour le montant du bonus, et vous devez l’utiliser dans un délai de 30 jours.

Pourquoi 1xBet est le choix des parieurs en ligne au Bénin?

1xBet est le choix préféré des parieurs en ligne au Bénin, et cela s’explique par plusieurs raisons, qui distinguent cette plateforme des autres solutions de paris en ligne béninoises. Cette section du guide des codes promo 1xBet souligne ces aspects.

Tout d’abord, la gamme de sports proposée est impressionnante. Avec plus de 35 sports disponibles, dont le football, le basketball et le tennis, vous trouverez certainement votre sport préféré sur lequel parier.

En plus de la diversité des sports, 1xBet offre également une multitude d’options de paris pour chaque événement. Que vous souhaitiez prédire le nombre de buts marqués dans un match de football ou le score exact, vous trouverez une variété d’options pour exprimer vos prédictions.

Un autre avantage majeur de 1xBet est sa section de paris en direct, considérée comme la plus grande en Afrique. Avec des milliers d’options de paris en direct et la possibilité de suivre les matchs en direct grâce au streaming intégré, vous pouvez vivre une expérience immersive et parier en temps réel.

Pour faciliter vos paris, 1xBet propose des fonctionnalités avancées telles que les statistiques en direct, les animations virtuelles, le cash out, le multilive et le streaming en direct. Ces outils vous permettent de suivre les matchs en direct, d’optimiser vos chances et de maximiser l’utilisation de Code Promo 1xbet.

Avec sa large sélection de sports, ses options de paris variées et ses fonctionnalités avancées, il n’est pas étonnant que 1xBet soit le choix privilégié des parieurs en ligne au Bénin.

Les sports sur lesquels parier avec Code Promo 1xbet?

Maintenant que vous en savez un peu plus sur comment utiliser le code promo BETTORS sur 1xBet, il est temps d’explorer les sports les plus en vue sur la plateforme.

1xBet offre une vaste sélection de plus de 35 sports sur lesquels vous pouvez placer vos paris, que ce soit en pré-match, en direct ou à l’avance sur le vainqueur absolu. La gamme de paris est l’une des plus complètes du marché béninois.

Le football est le sport le plus populaire, avec une grande variété de marchés disponibles pour les principales ligues. Vous pouvez parier sur les principaux championnats européens, les championnats « exotiques », la Ligue des Champions, la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Les paris courants incluent le 1×2, les totaux et les handicaps.

Les sports professionnels majeurs en Amérique du Nord, tels que le football américain (NFL), le baseball (MLB), le hockey sur glace (NHL) et le basketball (NBA), suscitent également un grand intérêt. Vous pouvez parier sur des marchés tels que le vainqueur du match, les handicaps et les totaux.

Le tennis occupe également une place importante chez 1xBet Bénin. Vous pouvez parier sur les principales compétitions comme les tournois du Grand Chelem, mais aussi des événements de niche comme le tournoi de Suède ou de Contrexéville. Les marchés courants incluent les handicaps, le score des sets, les totaux, etc.

L’e-sport sur 1xBet – tout ce qu’il faut savoir pour parier

Une autre façon d’optimiser l’utilisation de Code Promo 1xbet est de parier sur les sports électroniques, d’où l’intérêt de présenter cette section.

Chez 1xBet, la section eSport offre une sélection très divertissante avec plus de 135 variantes de jeux, comprenant des simulateurs de sport, des jeux de tir, RTG. Parmi les options les plus populaires, vous trouverez des jeux tels que FIFA, PUBG, League of Legends (LOL), Valorant, CS:GO, Dota 2 et bien d’autres.

Vous pouvez consulter les bonus spéciaux eSports sur le site. En outre, les joueurs ont accès à de nombreux marchés de paris, à des cotes compétitives et à des événements diffusés en live.



Jouer au casino avec Code Promo 1xbet

Cette section du guide des codes promo 1xBet met en lumière le casino de cet opérateur. Il propose une vaste sélection d’options de divertissement. Vous y trouverez plus de 3 000 machines à sous en ligne, ainsi que plus de 100 variantes de jeux traditionnels comme le baccarat, la roulette, la loterie, le blackjack, le poker et bien plus. Le casino collabore avec des fournisseurs réputés pour la qualité de leurs produits. Il s’agit notamment de Pragmatic Play, Ruby Play, BetSoft, Evolution Gaming et Microgaming, pour ne citer que quelques-uns.

Pour faciliter la recherche de leurs jeux préférés, les joueurs disposent de multiples options de filtrage. Vous pourrez choisir parmi plus de 100 développeurs de jeux, explorer les différentes catégories et rechercher votre jeu favori à l’aide de la fonction de recherche.

Si vous recherchez une expérience de jeu authentique, vous serez ravi de savoir que 1xBet propose un casino en direct. Celui-ci offre une expérience immersive alimentée par plus de 25 développeurs de logiciels.

Utilisez votre Code Promo 1xbet pour accéder à l’univers captivant du casino en ligne et profitez d’une large gamme de jeux passionnants.



Parier sur mobile et utiliser les codes promo sur 1xBet est simple et pratique. Que vous utilisiez un appareil Android ou iOS, vous pouvez accéder à la version mobile du site web. Elle est spécialement conçue pour s’adapter aux petits écrans des smartphones et des tablettes. Par ailleurs, le bookmaker dispose également d’une application native et téléchargeables pour les systèmes iOS et Android.

La version mobile offre une structure de menu optimisée. Cela facilite la navigation et la recherche des options de paris. Vous trouverez toutes les fonctionnalités disponibles sur la version PC.

Pour utiliser le bonus d’inscription et les offres exclusives 1xBet Bénin sur mobile, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au site de 1xBet depuis votre navigateur mobile ou ouvrez l’appli que vous aurez téléchargée via le site. Ouvrez le formulaire d’inscription en appuyant sur le symbole vert et remplissez tous les champs requis. Tapez le Code Promo 1xbet dans la case correspondante. Effectuez votre premier dépôt en utilisant l’une des méthodes de paiement disponibles.

Une fois ces étapes du tutoriel code promo 1xBet Bénin terminées, vous pourrez profiter du bonus et placer vos paris sur votre appareil mobile.



Autres bonus & promos disponibles chez 1xBet

Outre le bonus de bienvenue, 1xBet propose des bonus supplémentaires. Le tableau suivant résume ces promotions et cette section du guide des codes promo 1xBet vous décrit en détail ces offres.

Bonus de 1xBet Détails du bonus Bonus de bienvenue 200 % sur le premier dépôt jusqu’à 156 000 XOF Lucky Friday Recevez jusqu’à 100 € bonus sur votre dépôt le vendredi Combiné du jour Recevez une augmentation de 10 % sur votre cote ! Combat des paris combinés Gagnez des prix en plaçant des paris combinés

Lucky Friday

Le bonus Lucky Friday de 1xBet est idéal pour les clients qui souhaitent commencer leur week-end avec un avantage supplémentaire. Spécialement conçu pour ceux qui effectuent un dépôt, cette promotion est valable pour toutes les catégories sportives. Que vous pariez sur le football ou le cricket, elle est disponible pendant 24 heures et peut atteindre jusqu’à 100 € de bonus. C’est une excellente opportunité pour booster votre expérience de jeu et augmenter vos chances de gains.

Combiné du jour

Cette promotion fait partie des avantages des codes promo sur 1xBet. L’établissement présente jusqu’à 30 paris combinés uniques impliquant divers sports et compétitions internationales. Chaque pari combiné bénéficie d’un boost garanti de 10% de la cote de votre coupon, augmentant ainsi les gains potentiels.

Combat des paris combinés

Cet établissement met à la disposition de ses clients cette promotion qui consiste à placer des paris combinés avant que les matchs ne commencent. Ces paris doivent comprendre au minimum trois jeux correspondant à l’enjeu minimum requis par le pays. À la fin du mois, les dix joueurs qui auront misé le plus d’argent recevront un prix. Il peut s’agir d’une Apple Watch, d’un PC ou encore de 10 000 points promotionnels.



Comparez Code Promo 1xbet avec les autres meilleurs bookmakers du Bénin

Étant donné qu’il existe plusieurs opérateurs de paris sportifs au Bénin, une comparaison des services proposés est une aide précieuse pour faire un choix judicieux.

1xBet vs BetWinner

Ces deux fournisseurs de paris sportifs mettent à la disposition des utilisateurs des applications faciles à télécharger. Toutefois, il est convient de préciser que l’appli 1xBet est plus complète et plus intuitive que celle de BetWinner.

1xBet vs Premier Bet

Tant 1xBet que Premier Bet offrent régulièrement des promotions à leurs clients. Cependant, les avantages des codes promo sur 1xBet sont plus tangibles au niveau du nombre et des exigences de mise flexible.

Retrait et dépôt : les différentes méthodes de paiements 1xBet au Bénin

L’une des conditions mentionnées dans ce guide des codes promo 1xBet est de placer son premier pari afin de débloquer l’offre exclusive. Pour ce faire, le bookmaker propose aux joueurs plusieurs moyens de paiements pour une transaction rapide et sécurisée. Une fois que vous aurez obtenu le bonus, il faudra faire une demande de retrait pour encaisser vos gains potentiels.

Les béninois peuvent utiliser l’une des méthodes suivantes pour effectuer des dépôts, mais aussi des retraits :

des portefeuilles électroniques tels que Perfect Money, Jeton Wallet, Money Go, etc.

des cartes bancaires telles que Visa et MasterCard,

des crypto-monnaies telles que Bitcoin, TRON, etc.

des options de paiement par mobile comme MTN et Moov

plus encore

Si vous souhaitez en savoir plus sur comment effectuer ces transactions, vous pouvez consulter nos guides de dépôt et de retrait 1xBet.

Que faire si le code promo 1xBet ne fonctionne pas?

Il existe certains problèmes courants auxquels les utilisateurs peuvent être confrontés lors de l’utilisation de 1xBet code promotionnel Bénin. Voici quelques-uns de ces problèmes et des solutions possibles :

Il est fréquent qu’un code promo 1xBet ne fonctionne pas en raison d’une erreur de saisie. Copiez et collez le code promotionnel Bénin fourni ici pour éviter les erreurs de frappe.

Si vous avez lu ce guide sur comment utiliser les codes promo sur 1xBet, vous devriez savoir que certains sont réservés à des joueurs spécifiques ou ont des conditions particulières. Assurez-vous de lire attentivement les termes et conditions pour profiter pleinement des avantages des codes promo sur 1xBet.

Le Code Promo 1xbet pour les nouveaux est destiné à être utilisé une seule fois. Si vous avez déjà utilisé ce code promo 1xBet auparavant, elle ne fonctionnera pas pour une utilisation ultérieure.

Parfois, le Code Promo 1xbet peut ne pas fonctionner en raison de problèmes techniques sur le site. Dans ce cas, vous ne pouvez qu’attendre ou essayer un autre navigateur.

Si aucune des solutions mentionnées ici ne fonctionnent, il est recommandé de contacter le service clientèle de 1xBet pour obtenir de l’assistance.



Conclusion – Notre avis Code Promo 1xbet pour les joueurs Béninois

En somme, le code promo 1xBet Bénin offre une excellente opportunité pour les joueurs qui s’inscrivent sur la plateforme. Avec des offres telles que le bonus de bienvenue et d’autres promotions régulières, les parieurs peuvent prolonger leur expérience de jeu. En outre, 1xBet met à disposition une vaste gamme de sports, de nombreuses options de paris et des fonctionnalités supplémentaires.

Dans l’ensemble, 1xBet est un choix fiable pour les parieurs du Bénin.

✅ Avantage 1xBet ❌ Inconvénients 1xBet Large gamme de sports et d’options de paris Restrictions géographiques pour certaines promotions Une application iOS et Android Possibles problèmes techniques sur le site Fonctionnalités comme le streaming en direct

Code Promo 1xbet – FAQs

Comment utiliser les codes promo sur 1xBet?

Tout ce que vous avez à faire est de saisir le code lors de l’inscription sur le site pour obtenir le bonus de bienvenue.



Quels sont les autres bonus disponibles avec Code Promo 1xbet?

Outre le bonus de bienvenue, vous pouvez profiter des promotions telles que Combiné du jour ou Lucky Friday.

Qu’est-ce qui démarque 1xBet des autres bookmakers?

1xBet est l’une des meilleures destinations pour les paris sportifs en raison de son vaste catalogue de sports, de ses fonctionnalités avancées et de ses offres promotionnelles.

La navigation sur le site 1xBet est-elle aisée?

La navigation sur le site 1xBet est généralement fluide et intuitive, offrant aux utilisateurs une expérience conviviale.

Existe-t-il des stratégies pour tirer le meilleur parti du Code Promo 1xbet?

Absolument ! En plus de savoir comment utiliser les codes promo sur 1xBet, il est important de suivre des stratégies pour une meilleure utilisation. Par exemple, il est recommandé de diversifier vos paris en explorant différents sports, types de paris et marchés.

