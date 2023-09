UFC: Strickland nouveau champion des poids moyens, le nigérian Adesanya détrôné

Sean Strickland a battu Isreal Adeanya pour devenir le nouveau champion du monde des poids moyens de l’UFC, tous les juges marquant le combat en sa faveur à la Qudos Bank Arena de Sydney, en Australie.

Un renversement au premier round par l’Américain a été le point culminant du combat qui a duré cinq rounds. Les trois juges ont marqué le combat 49-46 pour l’Américain et nouveau champion du monde des poids moyens, Strickland. Il l’a fait avec une pression constante et une boxe régulière et droite, sans jamais tenter de grappiller.

C’est le retour à la planche à dessin pour le combattant d’origine nigériane Adesanya car il était en retrait tout au long de l’affrontement à l’UFC 293. Il s’agit de sa troisième défaite, portant sa fiche à 24-3 tandis que Strickland s’améliore à 28-5.

