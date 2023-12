Il a «perdu le respect qu’il avait autrefois», l’uppercut de Deontay Wilder à Anthony Joshua

-Publicité-

Deontay Wilder a tiré sur son rival Anthony Joshua en affirmant que le boxeur britannique a « perdu le respect qu’il avait autrefois » parmi ses camarades boxeurs, de la catégorie poids lourds.

Les deux hommes sont sur une trajectoire de collision et pourraient enfin s’affronter l’année prochaine, à condition qu’ils puissent chacun gagner leurs combats lors de la passionnante carte The Day of Reckoning qui se déroulera en Arabie Saoudite le 23 décembre. Wilder affrontera l’expérimenté Joseph Parker, tandis que Joshua cherchera à vaincre le géant suédois Otto Wallin.

Le joueur de 38 ans, qui a combattu pour la dernière fois il y a plus d’un an, a estimé que les défaites de Joshua contre Oleksandr Usyk lui ont fait perdre sa place dans la division des poids lourds et explique pourquoi des joueurs comme Jarrell Miller ont été suffisamment confiants pour lui lancer des insultes.

« Lors de la conférence de presse, je n’ai pas eu besoin de dire grand-chose sur Anthony Joshua, a confié Wilder à Instant Casino. Tout le monde, en particulier Jarrell Miller, en avait déjà dit beaucoup ». « Même si je ne suis pas un fan de Miller, il a mis le doigt sur Joshua. Comme il disait cela, je n’avais pas besoin d’ajouter quoi que ce soit« , poursuit Deontay, triste pour son rival.

« C’était comme si un groupe de gars le ciblait déjà. AJ semble avoir perdu le respect qu’il avait autrefois. Désormais, avec quelques défaites à son actif, tout le monde le considère comme battable et n’hésite pas à parler fort. Cela doit être difficile pour lui de passer du statut de très respecté à celui-ci. Quand je suis près de lui, je le sens« , a-t-il conclu.

Des duels chocs ce weekend

Après ses défaites meurtrières face à l’Ukrainien, Joshua a rebondi avec des victoires contre Jermaine Franklin et Robert Helenius. La quête du joueur de 34 ans pour devenir triple champion du monde le verra rencontrer l’impressionnant Suédois, dont la seule défaite de sa carrière professionnelle est survenue aux mains de Tyson Fury en 2019.

S’il réussit, un combat très attendu avec Wilder l’attend et l’Américain tient à souligner que seule une défaite de l’un ou l’autre combattant ce week-end pourrait contrecarrer un match l’année prochaine. « Pour l’instant, je ne vois rien qui empêche notre combat avec AJ, a déclaré Wilder. La seule chose qui pourrait faire dérailler les choses, c’est si l’un de nous perd le 23 décembre« .

« Mais tous les problèmes précédents, comme les désaccords avec son manager et son promoteur, ne semblent plus être un problème. Tout le monde semble sur la même longueur d’onde. Si nous gagnons tous les deux le 23 décembre, tout le monde peut s’attendre à une année 2024 passionnante avec Wilder contre Joshua« , a-t-il ajouté. Rendez-vous donc ce samedi pour le verdict.