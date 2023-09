« J’aime beaucoup cette ambiance », Gernot Rohr se détend au championnat de pétanque

Témoin inattendu de la 50è édition du championnat de pétanque qui se déroule depuis ce weekend à Cotonou, Gernot Rohr a livré ses impressions à la télévision nationale. Et le sélectionneur du Bénin a félicité les organisateurs pour la réussite de cette messe des sports boules.

L’esplanade de l’Amazone à Cotonou était depuis samedi dernier le théâtre de la 50è édition du championnat mondial de pétanque. Plusieurs centaines de boulistes venus des 38 pays affiliés à la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal prennent part à ce tournoi de dix jours qui récompensera les meilleurs joueurs dans diverses catégories.

Et bien entendu, le public béninois et étranger n’a pas fait défaut à cette compétition, avec des tribunes remplies à chaque journée. De retour de Maputo après la défaite cuisante des Guépards face au Mozambique (2-3) en sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023, un revers qui élimine l’équipe béninoise dans la course à la phase finale en Côte d’ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024, Gernot Rohr a également assisté à quelques matchs.

- Publicité-

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le sélectionneur du Bénin a été conquis par la qualité des matchs et l’atmosphère détendue qui règne au sein du Championnat. Au micro de la télévision nationale, dans des propos transcris par Mega Sports, le franco-allemand a tenu à adresser chaleureusement ses félicitations aux organisateurs pour la réussite de cet événement exceptionnel.

« J’ai assisté à quelques matchs… C’est indéniablement de grande qualité, et surtout, l’ambiance y est des plus agréables. J’apprécie énormément cette atmosphère détendue qui caractérise la pétanque, et je suis ravi de voir que le Bénin a su organiser un tel événement. L’emplacement est idéal, en bord de mer et à proximité de l’Amazone, et le climat est parfait. Bravo aux organisateurs pour ce magnifique tournoi », a-t-il déclaré.

Le Bénin se positionne ainsi sur la scène internationale, en mettant en avant ses capacités d’organisation et en suscitant l’admiration de personnalités influentes du monde sportif telles que Gernot Rohr. Le Championnat du Monde de Pétanque 2023 promet de rester gravé dans les annales comme un événement majeur du sport et de la culture béninoise.

Articles similaires