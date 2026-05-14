Hadj 2026 : premier décès sénégalais à Médine avant le début des rites principaux

Un pèlerin sénégalais de 81 ans, Ibrahima Mbaye, membre du regroupement Rao Peulh, est décédé mercredi 13 mai 2026 à Médine, en Arabie saoudite, lors de la phase d’acheminement du contingent sénégalais vers les lieux saints de l’islam, a annoncé le jour même la Délégation générale au pèlerinage (DGP). Selon l’institution, M. Mbaye a été victime d’un malaise lors de l’accomplissement de rites préliminaires. Pris en charge sur place, il n’a pas survécu malgré l’intervention des équipes médicales. La cause exacte du décès n’a pas été précisée par la DGP. La DGP a adressé ses condoléances au regroupement Rao Peulh et à l’ensemble des pèlerins sénégalais présents en Arabie saoudite.

Ce décès est le premier enregistré dans le contingent sénégalais de cette édition. Il survient alors que les vols d’acheminement, assurés par Air Sénégal sur 25 rotations au départ de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, dans la région de Thiès à 47 kilomètres à l’est de Dakar, se poursuivent jusqu’au 18 mai. Les rites principaux du Hajj ne débutent que le 25 mai avec le départ vers Mina.

L’édition 2026 du Hajj sénégalais est historique par son volume. Le Sénégal dispose pour la première fois de la totalité de son quota attribué par l’Arabie saoudite, soit 12 860 pèlerins — en hausse par rapport aux 10 000 à 11 000 inscrits des années précédentes. Le délégué général au pèlerinage, le général de division Mamadou Gaye, a indiqué lors du départ du vol inaugural le 8 mai que la délivrance de 12 860 visas était confirmée, portant le taux de remplissage à 100 % pour la première fois dans l’histoire du Hajj sénégalais. Sur l’ensemble du contingent, 1 860 pèlerins sont encadrés directement par la DGP, tandis que près de 11 000 sont pris en charge par des agences privées agréées. Les femmes représentent 65 % de l’effectif total, selon Ndarinfo.

La DGP avait mobilisé 82 médecins, toutes spécialités confondues, pour accompagner les pèlerins — secteurs public et privé confondus — durant l’ensemble du pèlerinage. Le général Gaye avait également mis en avant la création d’une « école du pèlerinage » dispensant aux candidats une préparation religieuse, psychologique et morale avant le départ.

Le dispositif « Tariq Maka », une innovation à portée diplomatique

La principale innovation organisationnelle de cette édition est le déploiement du dispositif « Tariq Maka » (« La Route de La Mecque »), qui permet aux pèlerins sénégalais d’accomplir l’intégralité des formalités d’entrée en Arabie saoudite directement à Dakar, avant l’embarquement, les exemptant de la majorité des contrôles administratifs à leur arrivée à l’aéroport de Médine. Selon l’APS, le Sénégal fait partie des neuf pays au monde et des deux seuls pays africains à bénéficier de ce dispositif dérogatoire, dont l’accès résulte d’une négociation entre Dakar et les autorités saoudiennes impliquant notamment les ministères sénégalais des Transports et de l’Intérieur. Dr Khar Diouf, secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a précisé que, dans le passé, les pèlerins sénégalais pouvaient attendre trois à quatre heures à l’aéroport de Médine à leur arrivée.

L’augmentation du quota sénégalais découle mécaniquement du mécanisme de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), qui répartit les places de Hajj entre les pays membres selon un ratio d’environ un pèlerin pour mille musulmans, révisé en fonction des capacités d’accueil saoudiennes. La Vision 2030 de l’Arabie saoudite vise 30 millions de pèlerins annuels à l’horizon 2030, contre 1,8 million recensés en 2024 par la General Authority for Statistics (GASTAT) saoudienne.

Un calendrier des rites serré entre le 25 mai et le 1er juin

Le décès d’Ibrahima Mbaye intervient douze jours avant le début des rites principaux. Le calendrier de cette édition du Hajj, qui correspond à l’année hégirienne 1447, est le suivant : départ vers Mina le 25 mai, journée d’Arafat — temps fort spirituel du pèlerinage — le 26 mai, Aïd al-Adha le 27 mai, jours de Tachriiq du 28 au 30 mai. Les premiers vols retour vers Dakar sont attendus à partir du 1er juin 2026, à l’issue des rites.

La DGP n’a pas indiqué, à la date de publication du présent article, si le corps d’Ibrahima Mbaye ferait l’objet d’une inhumation en Arabie saoudite — pratique courante pour les pèlerins décédés en terre sainte selon la tradition islamique — ou d’un rapatriement au Sénégal, décision qui revient en principe à la famille.