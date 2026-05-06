Congo-Brazzaville : l’Église orthodoxe russe officiellement autorisée

L’Exarchat patriarcal d’Afrique du Patriarcat de Moscou a obtenu un certificat d’enregistrement d’État en République du Congo, consolidant juridiquement la présence de l’Église orthodoxe russe dans un nouveau pays du continent, a annoncé son service de presse, repris fin avril par les médias russes.

L’enregistrement intervient quelques semaines après une visite pastorale du métropolite Constantin du Caire et d’Afrique du Nord, exarque patriarcal d’Afrique, au Congo. Le hiérarque avait parcouru en mars la route de Pointe-Noire à Brazzaville pour visiter l’ensemble des paroisses du pays, avec des étapes à Dolisie, Nkayi, dans le village de Ntsiené (district de Louingui) et deux paroisses de la capitale. Il avait été reçu par le préfet de Brazzaville Victor Mouanda, avec qui il avait évoqué les projets de coopération.

Selon l’Exarchat, des certificats d’enregistrement officiel similaires avaient déjà été obtenus en 2026 au Cameroun et à Madagascar. La structure annonce des projets de construction d’églises et d’intensification des activités missionnaires sur le territoire congolais après cet enregistrement.

L’Exarchat patriarcal d’Afrique a été créé par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe en décembre 2021, à la suite de la décision du Patriarcat d’Alexandrie, juridiction historique du Patriarcat œcuménique de Constantinople sur l’Afrique, de reconnaître l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine en 2019.

Cette décision avait provoqué une rupture canonique entre Moscou et Alexandrie. Moscou a depuis créé sa propre structure ecclésiastique sur le continent, avec deux diocèses, l’un pour l’Afrique du Nord, l’autre pour l’Afrique du Sud, intégrant des prêtres et fidèles ayant rejoint l’orthodoxie russe.

L’évêque Constantin de Zaraïsk a été confirmé comme exarque patriarcal d’Afrique en 2024. Le Synode du Patriarcat d’Alexandrie l’avait privé de sa dignité en février 2024, décision considérée comme sans valeur canonique par le Patriarcat de Moscou.

Une communauté orthodoxe ancienne au Congo

Le Congo-Brazzaville compte une communauté orthodoxe historique, longtemps rattachée au Patriarcat d’Alexandrie. Le métropolite Panteleimon, intronisé évêque du Congo en 2013 puis élevé au rang de métropolite en 2017 sous l’obédience d’Alexandrie, animait neuf paroisses au début des années 2020 et environ 5 000 fidèles, hors expatriés russes, roumains, libanais, serbes et grecs.

L’arrivée du Patriarcat de Moscou bouleverse cet équilibre confessionnel. La rivalité entre les deux juridictions orthodoxes se traduit concrètement, sur le terrain, par des concurrences pastorales que plusieurs sources internes décrivent comme tendues. Une partie du clergé local rallié au Patriarcat de Moscou a fait l’objet de procédures disciplinaires de la part d’Alexandrie.

L’expansion missionnaire russe en Afrique s’inscrit dans un contexte plus large de réinvestissement diplomatique, militaire et culturel du continent par Moscou depuis 2017. Le métropolite Constantin a publiquement répondu en mars aux accusations selon lesquelles l’Église orthodoxe russe servirait de canal de recrutement de combattants africains pour la guerre en Ukraine, démentant toute implication de ce type.

Plusieurs médias affiliés à African Initiative, agence russe active sur le continent, relaient régulièrement les activités de l’Exarchat. Les sociétés russes du complexe Africa Corps, présentes au Mali, en Centrafrique et au Burkina Faso, et la Maison russe de Brazzaville, qui a accueilli la divine liturgie de l’exarque en mars, font partie du même écosystème institutionnel d’influence russe sur le continent.

Le Congo-Brazzaville entretient depuis plusieurs années des relations cordiales avec Moscou. Le président Denis Sassou-Nguesso, au pouvoir depuis 1997, après un premier passage entre 1979 et 1992, a accueilli plusieurs délégations russes ces dernières années, dans des secteurs allant de l’énergie à la défense.