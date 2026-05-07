Sénégal : il filme sa belle-mère nue et tente de la faire chanter

Un livreur a été condamné à un an de prison ferme pour avoir filmé sa belle-mère sous la douche et tenté de la faire chanter avec la vidéo compromettante, rapporte la presse sénégalaise. Les faits se sont déroulés au domicile de la victime, dans un quartier de Dakar, où le mis en cause avait installé discrètement son téléphone pour enregistrer la scène.

L’homme, qui vivait en couple avec la fille de la victime, a reconnu avoir placé l’appareil dans la salle de bain alors que sa belle-mère se déshabillait pour se doucher, avant d’extraire la vidéo et de la conserver sur son téléphone. Selon le récit relayé par les médias, il aurait ensuite menacé de diffuser les images si la victime ne cédait pas à certaines de ses exigences, qualifiées de tentative de chantage par l’accusation.

Découvrant le stratagème, la belle-mère a porté plainte, ce qui a conduit à l’interpellation du livreur et à la saisie de son téléphone. À l’audience, le tribunal a retenu des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée et de tentative d’extorsion, et a estimé que le comportement du prévenu avait gravement porté atteinte à la dignité de la victime.

Le juge l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ferme, assortie de dommages et intérêts au bénéfice de la plaignante.

Cette affaire intervient alors que d’autres dossiers de voyeurisme et de chantage à la vidéo intime se multiplient devant les tribunaux, alimentés par la banalisation des smartphones et des réseaux sociaux. À Pikine-Guédiawaye, un homme a été poursuivi pour avoir filmé des rapports sexuels avec une femme mariée avant d’utiliser la vidéo pour lui réclamer de l’argent, tandis qu’à Diamaguène, un jeune homme aurait enregistré sa tante sous la douche afin de la faire chanter, dans une affaire largement relayée par la presse locale.