Cameroun : mystère autour d’une choriste découverte sur une toiture à Douala

Une jeune femme présentée comme choriste dans une église de réveil a été retrouvée jeudi matin sur le toit d’une maison au quartier PK8, à Douala. Refusant de descendre malgré les appels des riverains, elle a finalement été maîtrisée puis conduite à la police, dans une affaire dont les circonstances exactes restent inconnues et qui alimente déjà de nombreuses spéculations dans le quartier.

Ce jeudi 14 mai, au quartier PK8 de Douala, les habitants d’une maison ordinaire ont été tirés du sommeil par un bruit sourd venu de leur toit. En sortant pour comprendre, ils ont découvert une jeune femme d’une vingtaine d’années, assise sur la toiture, dans un état qui n’a pas tardé à attirer toute la rue. La scène, pour le moins déroutante, s’est produite aux environs de six heures du matin, à l’heure où le quartier commence à peine à s’éveiller.

La jeune femme est présentée par les témoins comme choriste dans une église de réveil du secteur. Ce détail, loin d’être anecdotique, a immédiatement alimenté les spéculations. Refusant catégoriquement qu’on la touche et ne voulant pas descendre malgré les appels des riverains, elle est restée sur place tandis que la nouvelle se répandait dans le quartier, attirant une foule importante ainsi que le chef du secteur. La tension est montée d’un cran à mesure que les curieux se pressaient au pied de la maison, chacun y allant de son interprétation.

Face à l’impasse, la patience a fini par céder. Quelques habitants sont finalement montés sur le toit pour maîtriser la jeune femme avant qu’elle ne soit conduite au poste de police, afin de comprendre les raisons exactes de sa présence sur cette toiture. Les circonstances précédant cet épisode restent à ce stade totalement inconnues. Aucune explication officielle n’a été rendue publique, ni sur son état au moment de l’interpellation, ni sur ce qui aurait pu la conduire là.

Ce vide informatif a fait le lit des rumeurs. L’incident a suscité de nombreuses réactions et spéculations dans le quartier, certains riverains évoquant des pratiques mystiques, tandis que d’autres appellent à éviter les conclusions hâtives. Dans un contexte où les églises de réveil occupent une place considérable dans la vie sociale de Douala, ce genre d’affaire prend rapidement une résonance particulière.

Douala et ses églises, un terrain de tous les possibles

Les églises de réveil constituent à Douala un paysage religieux foisonnant, parfois opaque. Elles naissent du jour au lendemain sans formalité administrative, dans des maisons d’habitation, des salons de coiffure et des lieux divers, dirigées par des personnes ne disposant d’aucune qualification ni d’aucune référence vérifiable. Leur prolifération, portée par des annonces de miracles et de délivrances, a transformé certains quartiers populaires de la capitale économique en un espace religieux dense, bruyant et peu régulé.

C’est dans cet environnement que l’affaire de PK8 résonne avec une force particulière. Qu’il s’agisse d’un état de détresse, d’un épisode dissociatif ou de tout autre chose, la présence d’une jeune chantre d’église sur un toit au petit matin convoque immédiatement, dans l’imaginaire populaire, tout ce que ce milieu charrie de mystérieux et de non-dit. La police devra faire la part des choses, et les réponses, si elles viennent, calmeront peut-être un quartier qui, pour l’heure, n’a pas fini d’en parler.