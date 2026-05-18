Santos : Neymar écarté du terrain par une erreur d’arbitrage

Neymar a été remplacé par erreur lors de la défaite de Santos contre Coritiba, après une confusion du quatrième arbitre sur le numéro affiché au moment d’un changement. L’incident, désormais examiné par la CBF, intervient à la veille de l’annonce de la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026, alors que l’attaquant tente de convaincre Carlo Ancelotti malgré une fragilité physique persistante.

L’attaquant Neymar a été remplacé par erreur à la 65e minute du match Santos-Coritiba, dimanche 17 mai, lors de la 16e journée du Brasileirão Serie A, selon des informations confirmées par le club, l’équipe arbitrale et les images de télévision. Alors que le joueur de 34 ans recevait des soins sur la touche pour une douleur au mollet droit, le quatrième arbitre Bruno Mota Corrêa a levé le panneau portant le numéro 10, celui de Neymar, au lieu du numéro 31, celui du défenseur Gonzalo Escobar, seul joueur dont la sortie avait été demandée par l’entraîneur Cuca. Robinho Junior est entré sur le terrain, rendant le changement irréversible selon le règlement brésilien une fois le remplaçant en jeu.

Santos, défait 3-0 à domicile à la Neo Química Arena, a dénoncé une « erreur inexplicable, confirmée par les images télévisées et par la feuille de substitution utilisée par les officiels, qui n’a pas été corrigée ». La Confédération brésilienne de football (CBF) a indiqué qu’elle examinerait les circonstances de l’incident pour déterminer les responsabilités, selon Flashscore. L’entraîneur Cuca, tout en confirmant la faute du quatrième arbitre, a déclaré en conférence de presse que l’erreur « n’était pas la raison de la défaite » et qu’« il serait injuste de lui en attribuer la responsabilité ».

Selon les reconstructions concordantes d’ESPN, d’Outlook India et de Flashscore, Neymar s’était rendu sur la touche pour recevoir un traitement au mollet droit à la demande de l’arbitre Paulo César Zanovelli. Le staff technique de Santos avait remis au quatrième arbitre une pancarte portant le numéro 31. Lorsque le panneau a été levé avec le numéro 10, Robinho Junior a immédiatement foulé la pelouse. Neymar, qui n’avait pas vu le panneau selon ses propres déclarations, a tenté de rejoindre le terrain. Zanovelli lui a infligé un carton jaune pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Neymar a ensuite saisi la feuille de substitution des mains des officiels et l’a présentée face aux caméras pour prouver que c’était le numéro d’Escobar qui figurait sur le document. Il a finalement quitté la pelouse et remis le brassard de capitaine à Escobar.

« Je savais que Robinho allait entrer, mais je ne regardais pas », a déclaré Neymar. « Je ne savais pas que j’avais été remplacé, je n’avais pas vu le panneau. C’est une erreur très grave des officiels, de la personne qui a mis les numéros sur le tableau. »

Un incident à vingt-quatre heures de l’annonce de la liste pour le Mondial

La rencontre du 17 mai était la dernière occasion pour Neymar de s’imposer avant que le sélectionneur Carlo Ancelotti annonce lundi 18 mai à Rio de Janeiro la liste des 26 joueurs retenus par le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Neymar, meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 réalisations, n’a plus porté le maillot national depuis octobre 2023, date à laquelle il s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche lors d’un match qualificatif contre l’Uruguay. Il est revenu à Santos en janvier 2025 dans l’objectif de se remettre en forme pour le Mondial. Selon plusieurs médias brésiliens cités par Outlook India, sa présence dans la liste est soutenue par des joueurs de l’équipe nationale assurés d’y figurer, et Ancelotti aurait récemment assoupli ses conditions à son égard.

Le match lui-même avait été compromis dès la première période : Breno Lopes a inscrit un doublé pour Coritiba et provoqué le penalty transformé par Josué, fixant le score à 3-0 avant la mi-temps. En seconde période, le défenseur Santos Luan Peres a dû quitter le terrain en ambulance après avoir reçu un ballon au visage. L’ailier Alvaro Barreal a ensuite été expulsé directement, laissant Santos à dix contre onze. Santos occupe la 16e place du classement, à hauteur de la zone de relégation, avec 18 points en 16 journées.

Une fragilité physique persistante

Depuis sa rupture du ligament croisé en octobre 2023, Neymar a accumulé les indisponibilités. La douleur au mollet droit du 17 mai n’a pas été qualifiée de blessure sérieuse par le club mais survient dans un contexte où la moindre alerte physique alimente les interrogations sur sa capacité à disputer l’intégralité d’un Mondial. Le Brésil entame la Coupe du monde 2026 le 13 juin contre le Maroc, avant d’affronter Haïti puis l’Écosse en phase de groupes. Le tournoi se tient aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.