États-Unis : il plonge son Cybertruck dans un lac pour tester le “Wade Mode”

Un homme a été arrêté au Texas après avoir volontairement engagé son Tesla Cybertruck dans le lac Grapevine pour tester le mode de franchissement de gués du véhicule. Le pick-up électrique est rapidement tombé en panne et a pris l’eau, obligeant son conducteur et son passager à l’abandonner avant l’intervention des secours.

Jimmy Jack McDaniel a été arrêté lundi 18 mai au soir par la police de Grapevine, au Texas, après avoir conduit intentionnellement son Tesla Cybertruck dans le lac Grapevine depuis la rampe de mise à l’eau du parc Katie’s Woods, pour tester la fonction baptisée « Wade Mode » – mode de franchissement de gués. Le véhicule est tombé en panne et a commencé à prendre l’eau. Le conducteur et son passager ont pu l’abandonner sans blessures avant que l’équipe de sauvetage nautique de la brigade des pompiers de Grapevine ne le repêche.

McDaniel fait face à plusieurs chefs d’accusation : conduite d’un véhicule dans une zone fermée du lac, absence d’immatriculation valide d’embarcation et violations des règles de sécurité nautique, notamment l’absence de gilets de sauvetage et d’extincteur. Il était toujours détenu à la prison de Grapevine mardi dans l’après-midi, selon les informations publiées par les chaînes NBC et CBS Texas.

La police de Grapevine a rendu l’incident public via les réseaux sociaux, accompagné d’une photo montrant le Cybertruck partiellement immergé à proximité de la rive. La porte-parole du département, Katharina Gamboa, a déclaré dans un communiqué : « Ne conduisez pas votre véhicule dans l’eau. Je n’avais pas pensé devoir le préciser. »

Ce que permet réellement le Wade Mode

Le mode Wade est décrit par Tesla dans le manuel d’utilisation du Cybertruck comme une assistance permettant au véhicule de « s’engager dans des plans d’eau tels que des rivières ou des ruisseaux ». La profondeur maximale autorisée est fixée à environ 82 centimètres, mesurés depuis le bas des pneus, et la vitesse ne doit pas dépasser 5 kilomètres à l’heure. Le manuel précise que les portes et fenêtres doivent être entièrement fermées, et que le mode Wade « pressurise » alors l’habitacle pour limiter les infiltrations.

Le document met explicitement en garde contre les fonds mous ou boueux, qui peuvent provoquer l’enfoncement du véhicule et accélérer la montée de l’eau, ainsi que contre les courants forts. Tesla indique également que les dommages causés par l’eau ne sont pas couverts par la garantie. La photo publiée par la police de Grapevine suggère que la profondeur du lac dépassait largement les seuils indiqués.

Selon des observations citées par CBS Texas, l’eau serait entrée par la prise de charge électrique, provoquant une défaillance électrique qui a neutralisé la direction et immobilisé le véhicule.

Un historique de rappels sur le modèle

Le Cybertruck, lancé en 2023, a fait l’objet de plusieurs rappels depuis sa commercialisation. Le plus récent, en mars 2025, portait sur 46 000 véhicules en raison de risques de détachement d’éléments de carrosserie. Le modèle n’est pas commercialisé en Europe, où il ne satisfait pas aux normes d’homologation en vigueur. Ses ventes aux États-Unis ont été inférieures aux projections initiales de Tesla.

Ce n’est pas la première fois qu’un propriétaire de Cybertruck engage son véhicule dans l’eau en s’appuyant sur les déclarations d’Elon Musk, qui avait vanté les capacités aquatiques du modèle lors de son lancement. Electrek, site spécialisé dans les véhicules électriques, relève que l’incident de Grapevine s’inscrit dans une série de mésaventures similaires aux États-Unis.