Sénégal : déjà détenu, Ass Dione présenté au parquet dans une nouvelle procédure

Le chanteur religieux sénégalais Ass Dione, déjà détenu depuis fin mars dans un premier dossier judiciaire, a été extrait de prison pour être entendu dans une nouvelle affaire présumée d’escroquerie au visa. Deux plaignants l’accusent d’avoir perçu 2,3 millions de francs CFA pour un projet de voyage vers les États-Unis via le Nicaragua, sans que les démarches n’aboutissent.

Le chanteur religieux Ass Dione, connu sous le nom de scène Ass Khassida et déjà placé sous mandat de dépôt depuis le 31 mars 2026, a été extrait de la maison d’arrêt de Rebeuss le mercredi 20 mai pour être entendu dans le cadre d’une procédure distincte. Deux plaignants l’accusent d’avoir encaissé 2,3 millions de francs CFA en échange de démarches pour un voyage vers les États-Unis via le Nicaragua, sans que le projet n’aboutisse. Ass Dione a été présenté vendredi 22 mai au procureur de la République Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

La nouvelle procédure a été ouverte sur soit transmis du parquet de Pikine-Guédiawaye au commandant de la Brigade de recherches de Keur Massar. Les faits reprochés remontent à 2023, période à laquelle les deux plaignants ont remis les fonds au mis en cause, présenté par plusieurs médias sénégalais comme gérant présumé d’une agence de voyage. Selon les informations concordantes publiées par Libération, Seneweb et Xalima, Ass Dione aurait reconnu les faits devant les enquêteurs et proposé un remboursement échelonné.

Le mis en cause est une figure connue de la communauté mouride, dont il interprète les chants religieux, les khassidas, depuis plusieurs années. Son arrestation initiale, le 28 mars 2026, avait fait l’effet d’une nouvelle retentissante dans l’opinion publique sénégalaise.

Le premier dossier instruit depuis le 31 mars

Ass Dione avait été interpellé le 28 mars 2026 par la Brigade de recherches de Keur Massar comme 52e mis en cause dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts », ouverte par le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye depuis février 2026. Il a été inculpé le 31 mars pour association de malfaiteurs et actes contre nature – qualification retenue dans le Code pénal sénégalais pour des relations homosexuelles – avant d’être placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du premier cabinet.

Cinq autres personnes impliquées dans l’enquête liée à Ass Dione ont été déférées à leur tour devant le même juge d’instruction le 15 mai 2026. Les mis en cause sont un styliste, un entrepreneur, un étudiant et deux commerçants, dont les noms ont été publiés par Senego. Ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs et actes contre nature et placés sous mandat de dépôt.

L’affaire Pape Cheikh Diallo, qui porte sur des chefs d’accusation incluant l’association de malfaiteurs, les actes contre nature, la transmission volontaire du VIH et l’usage de drogue, avait atteint 94 arrestations au 12 mai 2026, selon Senenews.

Le cadre légal et la procédure en cours

L’article 319 du Code pénal sénégalais punit d’un à cinq ans d’emprisonnement les relations homosexuelles entre adultes consentants. C’est sur ce fondement que la majorité des mis en cause de l’affaire Pape Cheikh Diallo ont été inculpés. La défense d’Ass Dione n’avait pas, à la date du 22 mai, pris position publiquement sur les faits retenus dans l’un ou l’autre des deux dossiers.

Le parquet de Pikine-Guédiawaye devait se prononcer vendredi sur les suites à donner à la deuxième procédure – celle liée à l’escroquerie au visa – après le défèrement d’Ass Dione devant le procureur Saliou Dicko. L’issue de cette présentation conditionne la possibilité d’un second mandat de dépôt dans cette affaire distincte.