Affaire Mbaye Diagne : son ancien beau-frère déféré pour abus de conffiance

Ousmane Loum, présenté comme l’ancien beau-frère de l’international sénégalais Mbaye Diagne, a été déféré au parquet financier dans une affaire présumée d’abus de confiance portant sur 100 millions de francs CFA. Le dossier concerne une transaction immobilière avortée aux Almadies, à Dakar, pour laquelle le mis en cause affirme n’avoir agi qu’en intermédiaire.

Ousmane Loum, 45 ans, présenté comme l’ancien beau-frère du footballeur international sénégalais Mbaye Diagne, a été déféré mercredi 21 mai 2026 au parquet financier à l’issue d’une enquête conduite par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est mis en cause pour des faits présumés d’abus de confiance portant sur 100 millions de francs CFA (environ 152 000 euros), en lien avec une transaction immobilière avortée dans le quartier des Almadies à Dakar. Le parquet financier a ouvert une information judiciaire et confié le dossier au collège des juges d’instruction.

Ousmane Loum est placé en retour de parquet dans l’attente de sa comparution devant le magistrat instructeur. En 2023, selon les éléments de l’enquête, Mbaye Diagne lui avait confié un mandat pour acquérir en son nom un terrain aux Almadies, quartier résidentiel du nord-ouest de Dakar, et lui avait remis l’intégralité du prix convenu de 100 millions de francs CFA contre décharges. La transaction n’aurait jamais abouti.

Mbaye Diagne, né en 1991 à Dakar, est un avant-centre actuellement sous contrat avec le club turc d’Amed Sportif en deuxième division turque (1. Lig). Il compte 11 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal et 112 buts en Turquie toutes divisions confondues, dont trente en Süper Lig lors de la saison 2018-2019 à Galatasaray.

La version du mis en cause

Entendu par les enquêteurs de la DIC, Ousmane Loum a reconnu avoir reçu les fonds tout en contestant la qualification d’abus de confiance. Il a déclaré n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire après avoir été informé par un certain Babacar Thiam de la mise en vente du terrain, et affirme avoir directement mis Mbaye Diagne en relation avec ce dernier pour les modalités financières. Selon sa version, le prix final convenu aurait été de 260 millions de francs CFA, et il aurait versé à Babacar Thiam 86 millions sur les 100 millions reçus, conservant le reliquat à d’autres fins.

Invité à produire des justificatifs des sommes versées à Babacar Thiam, Ousmane Loum n’a présenté qu’une décharge portant sur 40 millions de francs CFA. Il a soutenu que les autres paiements avaient été effectués sans trace écrite. Cette lacune documentaire alimente les soupçons des enquêteurs.

Ousmane Loum a indiqué que Babacar Thiam aurait quitté le territoire sénégalais pour la Gambie. Il a également déclaré que ce dernier avait remis à Mbaye Diagne une notification d’attribution qui s’est révélée par la suite être un faux document, circonstance retenue comme un élément aggravant dans l’enquête.

Un dossier instruit par le collège des juges d’instruction

Face à la complexité des flux financiers et à la gravité des faits présumés, le parquet financier a opté pour une information judiciaire plutôt qu’une procédure correctionnelle directe. Cette voie, plus longue, permet aux magistrats instructeurs d’approfondir les investigations, d’entendre d’autres témoins et de rechercher Babacar Thiam, dont la localisation en Gambie n’a pas été vérifiée indépendamment par les enquêteurs.

Les Almadies constituent l’un des secteurs immobiliers les plus prisés de Dakar, situé à l’extrémité nord-ouest de la presqu’île du Cap-Vert. Les transactions sur les terrains y atteignent régulièrement plusieurs centaines de millions de francs CFA, et le quartier a été cité dans d’autres affaires judiciaires récentes portant sur des transactions foncières litigieuses, dont un dossier impliquant l’ancien maire de Guédiawaye Aliou Sall, instruit par le Pool judiciaire financier depuis 2025.