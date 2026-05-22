Mondial 2026: la liste de l’Angleterre avec Harry Kane

La liste de l’Angleterre pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 est tombée. Un groupe de 26 joueurs avec Harry Kane et sans Phil Foden, ni Harry Maguire.

Considéré comme l’un des favoris pour la Coupe du monde 2026, l’Angleterre a dévoilé jeudi soir sa liste des joueurs retenus pour le tournoi continental. Le sélectionneur Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 26 hommes avec les habitués dont Harry Kane, John Stones, Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Marcus Rashford. Plusieurs poids lourds manquent cependant à l’appel, à l’instar d’Harry Maguire, Phil Foden ou encore Cole Palmer.

La liste de l’Angleterre :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Défenseurs : Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Milieux : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford)

Attaquants : Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al Ahli), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelone), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Eberechi Eze (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)