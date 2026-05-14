Cannes 2026 : Louis Garrel, Suzanne Lindon et Kim Higelin pointés du doigt comme ‘fils et filles de’

Le Festival de Cannes a ouvert ses portes le mardi 12 mai 2026 et voit défiler sur la Croisette une génération marquée par des filiations célèbres : comédiens, réalisateurs et personnalités du spectacle voient leurs enfants occuper une place visible dans la sélection officielle, un constat mis en lumière par une enquête du magazine Marianne. Selon cette enquête, les « fils et filles de » représenteraient 20 % des premiers rôles dans les films français à gros succès depuis 2023, une proportion que le magazine relie à des tensions économiques et à des logiques de réseau au sein d’un secteur confronté à la raréfaction des financements.

La liste des personnalités attendues sur les marches du Palais des festivals cette année rassemble des noms récurrents du cinéma français : Vincent Cassel, Charlotte Gainsbourg, Kim Higelin, Louis Garrel, Romane Bohringer, Sara Giraudeau, Léa Seydoux et Léa Drucker. Y figurent également des comédiennes et comédiens apparentés à des figures établies, comme Jeanne Herry (fille de Miou-Miou et Julien Clerc), dont le film Garance est en compétition, Tess Barthélémy, premier rôle du film de sa mère Judith Godrèche, ou encore Niels Schneider, présent avec deux films en lice.

L’enquête de Marianne souligne par ailleurs la récurrence de certains patronymes dans la distribution des succès récents, citant notamment Suzanne Lindon, Sara Giraudeau, Louis Garrel, Bastien Bouillon et Swann Arlaud. Le magazine oppose toutefois ces constats à des exemples contraires, rappelant la carrière de Jean‑Paul Rouve, fils d’ouvrier, ainsi que Didier Bourdon et Tahar Rahim, pour nuancer l’interprétation quantitative. L’universitaire Serge Regourd, interrogé par Marianne, résume le mécanisme : « Ce métier n’exige aucun prérequis, à la différence des médecins ou des avocats. Dans ces conditions, une présomption de réseau facilitateur peut facilement peser sur ces fils de… ».

Un contexte économique qui, selon le magazine, accentue la visibilité des filiations

Marianne met en relation cette visibilité accrue avec un contexte de fragilisation économique du cinéma français. Le magazine relève la concurrence des séries télévisées, qui ont détourné une partie des sociétés de production vers la fiction sérielle, et évoque la crainte d’un retrait des financements publics ou audiovisuels. À cet égard, le magazine rappelle que France Télévisions représente aujourd’hui un tiers des investissements dans la fiction, et signale une baisse des soutiens privés : en 2025, le groupe Canal+, principal financeur du cinéma français, aurait diminué sa contribution de 13,7 % par rapport à 2024.

Le Centre national du cinéma, cité par Marianne, fournirait des chiffres illustrant la raréfaction des films « du milieu » (budgets compris entre 4 et 7 millions d’euros) : 59 en 2021 contre 34 en 2025. Cette contraction des projets intermédiaires serait, selon le magazine, un facteur renforçant la recherche de garanties commerciales par les producteurs.

Marianne donne des exemples concrets pour étayer son propos. Le dernier film de Cédric Klapisch, La Venue de l’avenir (2025), aurait ainsi été présenté à plusieurs agents qui, selon le magazine, auraient tenté en vain d’y faire passer leurs comédiens en casting ; la distribution y compterait principalement des enfants de personnalités connues, dont Suzanne Lindon, fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain. Le magazine rapporte l’analyse de producteurs : un patronyme célèbre à l’affiche constituerait une forme de garantie commerciale susceptible de faciliter l’entrée des chaînes de télévision dans un projet. Serge Regourd résume cette lecture : « Le nom devient une griffe, un logo, contient en lui‑même une valeur. »

Marianne précise enfin que cette logique de sélection par affinité de nom n’est pas absolue et que, selon le magazine, des parcours comme ceux de Vincent Cassel ou de Léa Drucker montrent que filiation et talent peuvent coexister.