Didier Deschamps après les Bleus : “Je ne m’interdis rien”

Didier Deschamps a assuré qu’il ne prendrait pas sa retraite après la Coupe du monde 2026, tout en refusant de dévoiler la suite de sa carrière. À l’heure de présenter sa dernière liste pour un tournoi majeur avec les Bleus, le sélectionneur français a assumé ses choix forts, notamment les absences d’Eduardo Camavinga et de Randal Kolo Muani, ainsi que le retour de N’Golo Kanté.

Didier Deschamps a entretenu le mystère sur son avenir professionnel lors de la conférence de presse tenue jeudi 14 mai à l’issue de l’annonce de la liste des vingt-six Bleus pour la Coupe du monde 2026. « Je ne pars pas à la retraite. Je ferai autre chose. Ce sera quelque chose de différent mais quelque chose de bien. Je ne m’interdis rien », a déclaré le sélectionneur. Cette liste, la septième et dernière qu’il annonce pour un tournoi majeur à la tête des Bleus, est intervenue quelques minutes après sa présentation au journal de vingt heures de TF1, au côté du présentateur Gilles Bouleau.

En fin de contrat avec la Fédération française de football (FFF) le 31 juillet 2026, à l’issue de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet, le technicien de 57 ans a seul fermé une porte : « Président de la FFF ? Non ». Il avait annoncé en janvier 2025 sur TF1 que son départ à l’issue du Mondial 2026 était « très clair dans sa tête » : « J’ai fait mon temps ».

Deschamps a annoncé le 8 janvier 2025 qu’il ne solliciterait pas de prolongation de contrat au-delà du Mondial 2026. Sa formule « je ne m’interdis rien » laisse ouverte la question d’un éventuel retour au club, une fonction qu’il n’a plus occupée depuis Juventus en 2012. « C’est une émotion particulière. J’ai bien conscience de faire des choses qui sont les dernières », a-t-il confié lors de la conférence, soulignant que « l’équipe de France va me manquer, forcément. Elle a fait partie de ma vie pendant 14 ans. »

Les explications sur les absences

Sur Eduardo Camavinga, écarté malgré son statut de cadre depuis 2022 : « Il sort d’une saison difficile, il a moins joué, et a eu des blessures aussi. C’est encore un jeune joueur. J’ai des choix à faire. » Le milieu du Real Madrid avait été absent ou peu utilisé lors des matchs amicaux de mars en terminant septième dans la hiérarchie des milieux du sélectionneur selon Téléfoot.

Sur l’absence également de Randal Kolo Muani, décisif lors de la finale de 2022 au Qatar, Deschamps n’a pas développé longuement en pointant implicitement une saison décevante à Tottenham Hotspur au profit de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), qu’il a qualifié de « profil différent par rapport aux autres joueurs ». Parmi les autres écartés notables : Corentin Tolisso, Florian Thauvin et Lucas Chevalier.

Sur le retour de N’Golo Kanté, 35 ans, absent de la sélection depuis 2024, « N’Golo Kanté est unique. » affirme le sélectionneur. Deschamps a insisté sur le fait que la liste n’est pas une addition des vingt-six meilleurs joueurs disponibles. « Quand on construit une liste, c’est un groupe. Ce ne sont pas forcément les 26 meilleurs. » indique t-il.

Premières émotions dans le groupe

Parmi les premières réactions des joueurs appelés en direct lors de la soirée TF1, Robin Risser, gardien du Racing Club de Lens et élu meilleur portier de Ligue 1 cette saison, a confié « ne pas trouver les mots » et « ne pas encore réaliser » après l’annonce de sa première convocation pour un tournoi majeur.

Les Bleus se retrouveront au Centre national du football de Clairefontaine à partir du 29 mai, pour deux matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire le 4 juin à Nantes et l’Irlande du Nord le 8 juin à Lille. Leur entrée en lice dans le Groupe I est fixée au mardi 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium d’East Rutherford, en banlieue de New York.