Amélie Etasse révèle être séparée de son compagnon de longue date Clément Séjourné

Amélie Etasse, connue pour son rôle dans la série à succès Scènes de ménage, a récemment dévoilé une importante évolution dans sa vie personnelle. L’actrice de 41 ans a annoncé sa séparation avec Clément Séjourné, le père de son fils, avec qui elle maintient néanmoins une relation très cordiale. Cette révélation intervient alors que son duo à l’écran avec Grégoire Bonnet, son partenaire de jeu depuis 2015, continue de passionner le public. Malgré la fin de son couple avec Clément Séjourné, Amélie Etasse insiste sur l’absence totale de jalousie et sur les liens amicaux solides qui unissent les trois protagonistes.

Depuis 2015, Amélie Etasse forme avec Grégoire Bonnet un duo apprécié dans Scènes de ménage, la série humoristique qui met en scène plusieurs couples aux profils variés. À ses débuts dans le programme, l’actrice avouait se sentir en décalage : « Au début de la série, je ne me sentais pas à ma place, pas drôle, effacée, en retrait par rapport à mon partenaire, Grégoire Bonnet« , confiait-elle en 2024. Rapidement, elle a réussi à développer une solide complicité avec son collègue, ce qui a contribué à la popularité croissante de leur duo. À l’écran, elle interprète Camille, amoureuse d’un homme beaucoup plus âgé, incarné par Bonnet, un contraste qui nourrit de nombreuses situations comiques et touchantes.

Sur le plan privé, Amélie Etasse partageait sa vie avec Clément Séjourné, avec qui elle a eu un fils, Vasco, né en 2020. Elle avait notamment expliqué au micro de Magic Maman l’origine originale du prénom choisi : un hommage à Vasco de Gama, l’explorateur portugais. Ce choix reflète leur admiration pour le Pays basque espagnol et leur envie de donner un prénom court et vivant à leur enfant, tout en s’assurant du contexte historique entourant cette personnalité.

Une séparation en toute discrétion

Dans une interview accordée à Pile Média dont un extrait a été diffusé avant la publication intégrale prévue pour le 15 juin, Amélie Etasse s’est confiée sur l’état de ses relations avec Clément Séjourné, en particulier vis-à-vis de son duo avec Grégoire Bonnet. L’actrice a révélé : « Il n’y a aucune jalousie. Je ne suis plus avec Clément Séjourné. Je n’ai pas beaucoup communiqué dessus. C’est le père de mon fils, je l’adore, on s’entend très très bien. On n’est plus ensemble mais quand bien même il n’y a jamais eu de jalousie. Ils se connaissent. » Cette annonce claire met fin à tout doute sur leurs liens, soulignant un respect mutuel malgré la séparation.

Ce dévoilement a été fait avec une grande discrétion, Amélie Etasse n’ayant pas cherché à médiatiser cet épisode de sa vie intime. Elle explique ainsi avoir préféré préserver l’harmonie familiale et se montre particulièrement attachée au bien-être de leur enfant, Vasco.

Une complicité qui dépasse les tournages

Au-delà de la télévision, la relation entre Amélie Etasse et Grégoire Bonnet dépasse largement le cadre professionnel. Après plus de dix ans à incarner un couple à l’écran, ils ont développé une véritable amitié. L’actrice décrit leur relation comme un yin et yang complémentaire : « Grégoire, je dis que c’est mon amoureux de la télé. C’est ma relation la plus longue parce que je suis payée (rires). On s’entend très bien, on n’a rien à voir. C’est le Yin et le Yang. »

Si cette complicité est forte, Amélie Etasse souligne qu’elle ne se verrait pas partir en vacances avec son collègue, évoquant leurs différences de caractère. Néanmoins, Grégoire Bonnet fait partie intégrante de son cercle proche et connaît bien son fils ainsi que ses parents. Avec une pointe d’humour, elle a conclu : « Mon fils le connaît, mes parents le connaissent. Il m’a pas encore demandé en mariage, j’attends.«