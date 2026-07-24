Anne-Sophie Lapix victime d’une cinquième tentative d’intrusion à son domicile malgré tout elle garde le sourire

Cette semaine, Anne-Sophie Lapix a de nouveau été la cible d’une tentative de cambriolage, marquant ainsi la cinquième intrusion en trois ans dans sa résidence parisienne. La journaliste, désormais figure emblématique de M6, n’était heureusement pas présente au moment des faits, ce qui a évité une confrontation directe avec l’individu armé qui a tenté de pénétrer dans son domicile situé dans le 16e arrondissement de Paris.

Les événements se sont déroulés durant la nuit de lundi à mardi. C’est la femme de ménage, en entrant dans l’hôtel particulier du couple, qui a découvert que le citronnier du jardin avait été déplacé de manière suspecte. Cette anomalie a immédiatement alerté les occupants du lieu, bien que ceux-ci se trouvaient alors loin de Paris, probablement en vacances sur la côte basque, terre natale d’Anne-Sophie Lapix.

En examinant les images de vidéosurveillance, les occupants ont pu constater la présence d’un homme armé escaladant la grille de leur propriété. Ce dernier, contraint de déplacer le citronnier pour progresser, a finalement pris la fuite dès que l’éclairage extérieur s’est allumé automatiquement. À ce stade, les autorités n’ont pas encore retrouvé le suspect et les circonstances exactes, notamment la nature de l’arme utilisée, restent à confirmer.

Une série d’incidents répétée qui inquiète la journaliste

Bien que l’absence d’Anne-Sophie Lapix et de son compagnon Arthur Sadoun ait évité un incident grave, cette nouvelle tentative s’inscrit dans une série d’effractions répétées. En effet, depuis trois ans, le domicile du couple a été visé à cinq reprises, ce qui témoigne d’une insécurité persistante autour de leur résidence. En 2024, cinq individus avaient déjà été interpellés en lien avec ces actes intrusion, mais cela n’a pas suffi à empêcher la réitération des tentatives.

Originaire de Saint-Jean-de-Luz, Anne-Sophie Lapix profite habituellement de ses séjours sur la côte basque pour se ressourcer et éloigner les préoccupations du quotidien. Face aux récents événements, ce retour aux sources prend une dimension encore plus essentielle. La journaliste de 54 ans, reconnue pour sa rigueur et son engagement dans le journalisme, faisait récemment la une pour sa nouvelle émission sur M6, où elle démarre sa deuxième saison. Cette série d’incidents survient alors même qu’elle s’apprête à relever de nouveaux défis professionnels.

Sur ses réseaux sociaux, Anne-Sophie Lapix tente de montrer une image positive. Sa dernière publication Instagram la montre aux côtés de sa collègue Nathalie Renoux, en séance photo pour TV Magazine. Cette publication laisse entendre que malgré les tensions et l’angoisse liées aux intrusions répétées, la journaliste s’efforce de maintenir le cap. Cependant, les dates précises de cette séance restent floues par rapport à la dernière tentative d’intrusion, rendant difficile d’évaluer son état d’esprit au moment des faits.

Le domicile d’Anne-Sophie Lapix se trouve dans un quartier particulièrement prisé de Paris, le 16e arrondissement, réputé pour son calme et sa sécurité. Néanmoins, cette série de tentatives de cambriolage soulève des questions sur la vulnérabilité même des personnalités publiques à leur domicile privé, souvent pris pour cible en raison de leur notoriété. L’enquête se poursuit pour tenter d’identifier le ou les auteurs de cet incident récent, dans l’attente de nouvelles informations qui pourraient éclairer sur les motivations précises de cette cinquième intrusion.