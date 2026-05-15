Alexandra Lamy dit être ‘très heureuse célibataire’ et ne cherche pas de relation

Alexandra Lamy , figure familière du grand public depuis « Un gars, une fille », a déclaré lors du podcast InPower qu’elle vit un célibat choisi et épanoui après sa séparation très médiatisée d’avec Jean Dujardin. À 54 ans, l’actrice, qui a vécu un temps à Londres avec sa fille Chloé avant de revenir à Paris, revendique une forme de liberté personnelle et artistique loin des projecteurs.

Rencontrés sur le tournage de la série qui les a révélés, Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont partagé plus d’une décennie de vie commune. Ils se sont mariés le 25 juillet 2009 à Anduze (Gard) et leur séparation a été annoncée publiquement par Jean Dujardin en novembre 2013, aboutissant à un divorce prononcé en décembre 2014. Alexandra Lamy est par ailleurs mère de Chloé Jouannet, née en 1997 d’une précédente relation avec Thomas Jouannet.

Dans les années qui ont suivi la séparation, l’actrice a expliqué avoir traversé une période difficile, marquée par le recul et la reconstruction. Interrogée dans les colonnes du magazine Elle, elle a évoqué les larmes et la désorientation ressenties après s’être retrouvée seule à l’étranger, passée la quarantaine. C’est sa fille Chloé qui l’a incitée à partir vivre à Londres, une décision pensée pour s’éloigner de la pression médiatique et se recentrer.

« Je suis très heureuse d’être seule » : le choix assumé d’Alexandra Lamy

Lors de son intervention sur InPower, Alexandra Lamy a résumé son rapport actuel au couple : « Je suis très heureuse célibataire, je ne suis pas du tout à la recherche de quelqu’un, parce que je suis hyper bien toute seule ». Cette déclaration, rapportée sans détour, marque une évolution nette par rapport à l’image publique d’une comédienne longtemps associée à un duo à l’écran et à la ville médiatique du couple.

Au-delà de la simple affirmation, l’actrice a mis en garde sur les mécanismes du célibat prolongé : « Il faut faire très attention parce qu’on s’habitue beaucoup à la solitude ». Ce constat illustre, selon elle, une ambivalence entre le confort retrouvé de l’autonomie et la possible difficulté à réintégrer une relation partagée.

Son échange sur le plateau du podcast s’est déroulé avec Reem Kherici et Camille Aumont Carnel. Cette dernière a replacé la prise de position d’Alexandra Lamy dans une perspective générationnelle et sociale, soulignant « une indépendance économique » nouvelle pour nombre de femmes, permettant un choix du partenaire fondé davantage sur l’affinité que sur des impératifs financiers. Alexandra Lamy a appuyé l’idée que le couple n’est pas nécessairement garant de bonheur, rappelant que certains vivaient en couple tout en étant profondément malheureux.

La trajectoire de l’actrice, depuis la rupture jusqu’à l’affirmation publique de son célibat, témoigne d’un cheminement personnel dont elle rend compte sans fard, en évoquant autant la douleur que les enseignements tirés de cette période.