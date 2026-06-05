Angelina Jolie : la maternité niçoise avec vue sur la Promenade des Anglais où elle a accouché

4 juin 2026 : Angelina Jolie fête ses 51 ans. Figure mondiale du cinéma, oscarisée et engagée, l’actrice américaine demeure autant sous les feux des projecteurs pour sa carrière que pour sa vie privée, marquée notamment par son histoire médiatique avec Brad Pitt et la naissance très suivie de leurs jumeaux à Nice en 2008.

Le couple, rapidement surnommé « Brangelina », s’est retrouvé au centre de l’attention depuis l’apparition des premiers clichés en 2005, quelques semaines après la séparation de Brad Pitt et Jennifer Aniston. En janvier 2006, Angelina Jolie annonce attendre un enfant de Brad Pitt. Dix ans plus tard, après un mariage célébré au château de Miraval dans le Var et la naissance de six enfants, le couple met fin à son union, divorce prononcé en 2019.

Parmi les épisodes les plus marquants de leur histoire familiale figure l’accouchement des jumeaux, événement qui a transformé une maternité niçoise en véritable centre d’attention médiatique internationale.

Une maternité niçoise sous haute surveillance

L’été 2008, Angelina Jolie, enceinte de jumeaux, choisit de s’installer à la polyclinique Santa Maria, intégrée à la Fondation Lenval sur la promenade des Anglais à Nice. Bien que l’établissement n’ait pas l’allure d’un palace, il offre des installations modernes, y compris des salles d’accouchement avec vue sur la Méditerranée, une rareté sur la Côte d’Azur.

Face aux spéculations et aux rumeurs, la star multiplie les précautions : plusieurs villes sont évoquées comme lieux possibles d’accouchement avant que le choix ne se porte sur Nice. Selon la presse de l’époque, le couple aurait réservé quatre chambres communicantes au cinquième étage, dont l’une disposait d’une « vue imprenable sur la Baie des Anges ». La présence massive de paparazzis, journalistes et curieux devant l’établissement a conduit à des mesures de sécurité renforcées.

Brad Pitt, présent sur place, assure la protection de sa famille : un garde du corps est posté en permanence à l’étage et l’acteur multiplie les allers-retours avec leurs enfants pour éviter les attroupements. Le parcours administratif du couple est facilité par le maire de Nice de l’époque, Christian Estrosi, qui se déplace pour régler certaines formalités.

Le 12 juillet 2008, après plusieurs jours d’observation, Angelina Jolie donne naissance par césarienne à des jumeaux, un garçon et une fille, Knox Léon et Vivienne Marcheline. L’intervention est réalisée par le docteur Michel Sussmann, obstétricien niçois qui a suivi la grossesse. Le praticien indique que la mère, le père et les nouveau-nés se portent bien ; les bébés, nés légèrement en avance, pèsent un peu plus de 2,2 kilos chacun.

La naissance prend rapidement une dimension financière et médiatique : les premiers clichés des jumeaux sont vendus pour environ 14 millions de dollars, somme annoncée comme reversée par Brad Pitt et Angelina Jolie à leur fondation caritative. Après plusieurs jours d’hospitalisation, Angelina Jolie quitte la clinique discrètement en pleine nuit à bord d’un van empruntant une sortie secondaire sur la promenade des Anglais, sous escorte, en direction du château de Miraval dans le Var, où le couple poursuit sa vie de famille. Une propriété qu’ils conserveront même après leur divorce, prononcé en 2019.