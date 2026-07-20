Dominique Besnehard affirme s’être éloigné de Ségolène Royal après un désaccord portant sur la création d’un festival à Angoulême : il dit avoir été « écarté d’une façon indigne » après que l’ancienne ministre eut soutenu la première édition puis supprimé les subventions lors des éditions suivantes, une rupture qu’il relie à un impact sur sa santé et à la fin d’une proximité politique initiée en 2007.

En 2007, raconte-t-il, Dominique Besnehard a eu un véritable « coup de cœur » pour la candidature de Ségolène Royal et s’est fortement engagé à ses côtés lors de la campagne présidentielle. Longtemps proche de l’ancienne candidate à l’Élysée, le producteur dit cependant avoir vu cette relation se détériorer avec le temps, jusqu’à un éloignement définitif.

Interrogé par Florence Belkacem pour l’émission ABC Talk, Besnehard est revenu sur ce qu’il qualifie de « séparation amicale » et sur les circonstances précises de leur brouille. Il relate avoir proposé à Ségolène Royal de soutenir la création d’un festival à Angoulême, initiative qu’il avait amorcée avec Marie-France Brière. Selon ses propos, Royal a activement aidé la première saison — « elle était partout », se souvient-il, citant la présence de personnalités comme Jean-Michel Ribes et des moments de joie partagée — avant qu’une décision ultérieure ne rompt le rythme de cette collaboration.

Les éléments du désaccord et ses répercussions personnelles

Dans son récit, Dominique Besnehard indique que la rupture est survenue au moment où Ségolène Royal avait regagné la région Poitou-Charentes. Après avoir soutenu l’initiative lors du premier cycle, elle aurait, d’après Besnehard, « supprimé les subventions » à la deuxième ou troisième édition du festival. C’est cet arrêt du soutien financier qui, selon lui, a marqué le point de bascule.

Le producteur explique également avoir, à un moment donné, refusé de « faire quelque chose » qu’il jugeait inapproprié. Il n’a pas précisé la nature de cette demande : « Je ne le dirai pas, quelque chose qui n’était pas bien. Elle m’en a voulu et après elle m’a écarté sans explications, sans rien », confie-t-il, en insistant sur l’absence d’explications formelles de la part de son ancienne proche.

Besnehard, septuagénaire, décrit des conséquences personnelles de cette rupture. Il relate avoir souffert d’un blocage du dos, au point de faire intervenir un ostéopathe qui l’a interrogé sur un éventuel deuil. « J’ai dit : ‘Non, pas du tout.’ Il m’a répondu : ‘Eh bien, c’est comme un deuil.’ » Ces mots illustrent, selon lui, la douleur laissée par la rupture de la relation professionnelle et amicale.

Dans l’entretien cité, il ne donne pas d’autres détails sur les échanges avec Ségolène Royal ni sur d’éventuelles démarches ultérieures, se tenant à son récit des faits et aux répercussions personnelles qu’il en a ressenties.