Brenda Fricker, la « dame aux pigeons » de Maman, j’ai encore raté l’avion, est décédée à 81 ans

Brenda Fricker , première actrice irlandaise sacrée aux Oscars, est décédée le 16 juillet 2026 à Dublin à l’âge de 81 ans des suites d’une maladie, a confirmé son agent Phil Belfield dans un communiqué transmis à la BBC. Réputée pour son talent au théâtre, à la télévision et au cinéma, elle restera notamment connue pour son rôle mémorable dans My Left Foot et pour avoir incarné la « dame aux pigeons » rencontrée par le jeune Kevin McCallister dans Maman, j’ai encore raté l’avion .

Selon le communiqué diffusé par son agent, Brenda Fricker est morte à Dublin le jeudi 16 juillet 2026. Phil Belfield a rappelé la longévité de sa carrière et son impact auprès du public, précisant que la comédienne avait conservé une place particulière dans le cœur de ses collègues et de ses fans. La mort de l’actrice a été relayée par plusieurs médias, dont la BBC.

Révélée internationalement par le film My Left Foot (1989), Brenda Fricker avait reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1990 pour son interprétation de Bridget Brown, la mère de l’artiste Christy Brown, campé par Daniel Day-Lewis. Ce prix faisait d’elle la première comédienne irlandaise à obtenir cette distinction.

Du journalisme à l’Oscar, une trajectoire professionnelle marquée par la diversité des registres

Née le 17 février 1945 à Dublin, Brenda Fricker commence sa vie professionnelle comme journaliste, travaillant pour le Irish Times avant de se lancer dans la comédie. Sa première apparition à l’écran remonte au milieu des années 1960 dans L’Ange pervers, puis elle se forge une solide réputation sur les planches en Irlande et au Royaume‑Uni.

La télévision contribue largement à sa notoriété au Royaume‑Uni, notamment grâce à la série Casualty diffusée par la BBC, qui la rend familière d’un large public britannique. Le succès critique et public de My Left Foot propulse ensuite sa carrière à l’international, ouvrant la voie à des propositions dans des productions britanniques, canadiennes et américaines.

Au cinéma, Brenda Fricker tourne dans des films variés tels que The Field, Le Client et Veronica Guerin, et apparaît dans des comédies et drames à la fois. Son interprétation de la « dame aux pigeons » dans Maman, j’ai encore raté l’avion marque les esprits d’une génération. Sa filmographie inclut également Quand Harriet découpe Charlie ! (1993), Le Droit de tuer ? (1996), Trauma (2004) et Cloudburst (2011).

Après une longue pause loin des plateaux, elle prête sa voix en 2023 au Club des miracles et livre son dernier rôle à l’écran dans The Swallow, sorti en 2024.

Dans son communiqué, son agent Phil Belfield a déclaré : « Nous ne reverrons jamais une personne telle qu’elle, et le monde est plus pauvre de son absence », ajoutant avoir eu « l’honneur de la connaître, de l’aimer et de travailler avec elle » et assurant qu’elle garderait « toujours une place » dans son cœur et celui de nombreux fans.

L’ambassadeur d’Irlande aux États‑Unis, Edward Walsh, a salué la mémoire de la comédienne sur X en écrivant : « Sad to hear of the passing of Brenda Fricker, a giant of Irish film and the first Irish actress ever to win an Academy Award for her unforgettable performance in My Left Foot. From Dublin to Hollywood, her work brought Ireland’s stories to the world and inspired generations on… »