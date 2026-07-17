Mélanie Thierry et Raphaël ont choisi l’île de Bréhat, inspirée par Matisse et Chagall

Le 17 juillet 2026 , l’actrice Mélanie Thierry célèbre ses 45 ans. Pour cette date, retour sur un lieu qui occupe une place centrale dans sa vie familiale et artistique : l’ île de Bréhat , au large des Côtes-d’Armor, où elle se ressource régulièrement aux côtés de son compagnon, le chanteur Raphaël .

À la faveur d’escapades répétées loin de Paris, le couple a choisi d’investir une résidence secondaire sur cet archipel situé face à Paimpol. Ils s’y rendent plusieurs semaines par an avec leurs trois enfants. Loin du tumulte urbain, la vie s’y organise autrement : sentiers côtiers en lieu et place des avenues, absence de circulation automobile et rythme ralenti dicté par les marées et la météo.

Bréhat est réputée pour son microclimat, qui permet la prolifération toute l’année d’espèces généralement associées au pourtour méditerranéen — mimosas, camélias, hortensias — ce qui lui a valu le surnom d’« île aux fleurs ». Cette végétation luxuriante, associée à une lumière particulière sur les rochers et la mer, explique en partie l’attrait du site pour les résidents et visiteurs.

Un refuge familial et une source d’inspiration artistique

La maison du couple, implantée à l’abri de la végétation et tournée vers l’océan, sert de cocon familial et de point d’ancrage. Les journées y alternent promenades, baignades, sorties en bateau et moments partagés face à la mer. Le couple possède un petit bateau qui leur permet d’explorer les criques et les îlots voisins ; parmi leurs lieux de prédilection figure la plage du Guerzido, connue pour son sable, ses galets et son panorama.

Pour Raphaël, l’île nourrit aussi la création musicale. Il a reconnu l’influence de la Bretagne sur son album Anticyclone, précisant que l’inspiration venait du littoral et que les photos de la pochette avaient été prises en Bretagne. En 2024, au micro de France Bleu, il a résumé son attachement : « J’adore la sensation d’être sur une île », ajoutant qu’il préférait parfois garder pour lui certains lieux qu’il juge « merveilleux ».

Bréhat attire par ailleurs des artistes depuis plus d’un siècle. Henri Matisse y a séjourné au début du XXe siècle et y a peint plusieurs toiles, captivé par les jeux de lumière entre mer et granit. Quelques années plus tard, Marc Chagall a réalisé, en 1924, La Fenêtre sur l’île de Bréhat, œuvre mêlant paysage réel et imaginaire et devenue emblématique de sa période.

Cette histoire artistique résonne avec le quotidien de Mélanie Thierry. Dans les colonnes de Psychologies Magazine, l’actrice confiait son émotion devant l’œuvre de Chagall, évoquant une fascination quasi mystique et le sentiment d’une proximité entre la peinture et son refuge insulaire : « Cette fenêtre, c’est sur mon île, mon refuge, qu’elle s’ouvre : je la regarde, je me souviens qu’elle est tout près. »