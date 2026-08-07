Cypriane Gardin, révélée dans la série HPI où elle incarnait Théa, la fille de Morgane (Audrey Fleurot), traverse des difficultés financières et a lancé une cagnotte en ligne pour régler des factures urgentes, après avoir annoncé sur Instagram le 6 août qu’une prolongation de ses droits n’avait pas été acceptée et qu’elle se retrouvait sans revenu provisoirement.

La comédienne, qui a participé aux téléfilms Meurtres à Fontainebleau et Meurtres à Concarneau, est connue du grand public grâce au succès de HPI, dont la dernière saison a été diffusée en septembre dernier. L’arrêt de la série a laissé de nombreux acteurs dans l’attente de nouveaux projets, et Cypriane Gardin fait désormais face à une période d’inactivité professionnelle.

Sur Instagram, elle a expliqué les conséquences immédiates de cette situation : « J’ai demandé une prolongation de mes droits qui n’a pas été acceptée pour le moment et donc le temps que mes démarches soient étudiées, je n’aurai aucun revenu« , a-t-elle déclaré.

Des difficultés financières malgré la notoriété

Privée de revenus, la comédienne a précisé qu’elle ne peut pas bénéficier du RSA pour le moment. Le RSA (revenu de solidarité active) est une aide sociale destinée aux personnes en situation de faibles ressources en France, mais Cypriane Gardin indique que, dans son cas, elle ne peut pas y prétendre actuellement.

Elle a décrit l’impact concret sur sa vie quotidienne : « Nous sommes trois à vivre sur mes revenus à la base et j’ai des factures à payer. J’ai l’électricité qui me relance, sans quoi on va me couper l’électricité« , a-t-elle confié, soulignant l’urgence des paiements à régler.

Pour faire face à ces charges, la comédienne a ouvert une cagnotte afin de récolter des dons. Elle a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une démarche qu’elle souhaitait initier mais d’une solution nécessaire en l’absence de revenus immédiats.

Cypriane Gardin a par ailleurs évoqué la durée récente de la période difficile : « Ça fait six mois que c’est compliqué avec le travail, que malheureusement je n’ai pas la chance de travailler beaucoup et ça me manque« , a-t-elle écrit, avant de souligner le soutien professionnel qu’elle reçoit : « j’ai un agent qui est exceptionnel donc je sais que ça va repartir, j’ai plein de castings« .

La situation de l’actrice a été relayée par des médias et comptes spécialisés en actualité télévisée, dont un message de Télé‑Loisirs publié le 7 août, rappelant qu’elle s’est adressée publiquement pour solliciter de l’aide.

Cypriane Gardin reste inscrite aux castings et espère reprendre une activité régulière prochainement, selon ses propres déclarations sur les réseaux sociaux.