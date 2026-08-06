Roschdy Zem sous une verrière face aux Tuileries avec Sarah Poniatowski

TF1 diffuse le 6 août 2026 la comédie grinçante Le Jeu , portée par Bérénice Bejo , Stéphane De Groodt , Vincent Elbaz , Grégory Gadebois , Doria Tillier et Roschdy Zem . L’occasion de revenir sur la prestation de Roschdy Zem , qui incarne Marco , et sur sa vie privée : depuis 2023 il partage sa vie avec la décoratrice Sarah Poniatowski , installée dans un duplex sous une verrière face aux Tuileries .

Dans Le Jeu, le principe est simple et radical : pendant un dîner, tous les convives doivent, en direct, exposer les SMS, mails et appels reçus sur leur téléphone. Le stratagème imaginé par le personnage de Bérénice Bejo déclenche une succession d’aveux et de révélations.

Roschdy Zem donne vie à Marco, un invité soucieux d’empêcher la divulgation d’un message compromettant. Pour éviter la catastrophe, il persuade le personnage de Grégory Gadebois – Ben – d’échanger leurs téléphones, geste qui accélère au contraire la dégradation de la soirée : secrets, infidélités et règlements de comptes se succèdent et transforment le dîner en confrontation.

Un rôle sous haute tension et un intérieur parisien sous verrière

Habitué aux personnages puissants et aux rôles intenses, Roschdy Zem apporte à Marco une justesse retenue qui s’inscrit dans une carrière d’une quarantaine d’années, entre films d’auteur, succès populaires et réalisations personnelles. Né à Gennevilliers en 1965 et ayant grandi entre Nanterre et Drancy, il découvre le théâtre après avoir travaillé comme vendeur aux puces de Clignancourt et s’impose rapidement comme une figure majeure du cinéma français.

Parmi ses distinctions figurent le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour Indigènes et le César du meilleur acteur pour Roubaix, une lumière. Outre son travail devant la caméra, il a signé des réalisations comme Mauvaise Foi, Chocolat et Les Miens. Côté privé, il a partagé quinze ans de vie avec Nicole, psychologue, avec laquelle il a eu deux enfants, Chad et Nina.

Depuis 2023, il vit une nouvelle relation avec Sarah Poniatowski, créatrice de Maison Sarah Lavoine. La décoratrice a investi un duplex perché au sommet d’un immeuble du quartier Saint-Roch, face au jardin des Tuileries. Elle décrit le lieu comme « une boîte en verre accrochée en haut d’un immeuble » et confie : « Depuis la rue, je me disais : ce doit être tellement beau, là‑haut… ».

Le duplex, ancien atelier d’artiste, se caractérise par une grande verrière offrant une vue dégagée sur les toits de Paris et sur l’église Saint-Roch. L’espace a été conçu pour être lumineux et évolutif : le fameux Bleu Sarah côtoie des teintes de vert sapin, rouge orangé et jaune, tandis que mobilier maison et pièces chinées se répondent. La cuisine, dessinée sur mesure, joue sur les contrastes entre façades vert sapin et rangements rouge orangé. Selon Sarah Poniatowski, « c’est le royaume des prototypes » : les meubles bougent régulièrement et l’appartement sert de laboratoire à ses collections.

Roschdy Zem et Sarah Poniatowski se montrent discrets mais se sont affichés ensemble lors de quelques apparitions publiques, notamment à Roland‑Garros, et partagent désormais ce logement suspendu sous une large verrière, en plein cœur de Paris, face aux Tuileries.