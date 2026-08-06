Anaïs Demoustier : son appartement aux Buttes Chaumont avec mosaïques bleues et bidet

Le 6 août 2026 , France 4 programme À trois on y va , la comédie sentimentale de Jérôme Bonnell portée par Anaïs Demoustier , Félix Moati et Laure Calamy . Ce film, qui explore un triangle amoureux inhabituel, est aussi l’occasion de découvrir l’actrice hors plateau, à travers la présentation de son appartement parisien où la lumière et la végétation tiennent une place centrale.

Dans À trois on y va, Anaïs Demoustier campe Mélodie, une jeune avocate confrontée à des émotions contradictoires. Liée sentimentalement à Charlotte (interprétée par Sophie Verbeeck), Mélodie voit sa relation se compliquer lorsqu’un éloignement inattendu de Charlotte laisse place à une nouvelle attirance. En raccompagnant Charlotte, Micha — joué par Félix Moati — lui avoue son attirance et un long baiser bouleverse l’équilibre du trio, provoquant une remise en question des certitudes de chacun.

La chronique, portée par un jeu d’acteurs jugé sensible et nuancé, met notamment en lumière le parcours d’Anaïs Demoustier, déjà récompensée par un César pour Alice et le Maire. Son interprétation de Mélodie s’inscrit dans la continuité d’un travail d’actrice reconnu pour sa capacité à rendre les personnages complexes et intimes.

Un intérieur tourné vers la nature et les histoires personnelles

En marge de sa carrière, Anaïs Demoustier a accepté d’ouvrir les portes de son appartement au podcast Le Goût de M. Situé près des Buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris, l’appartement se caractérise par une vue dégagée sur les arbres du parc et une luminosité qui structure les espaces. L’actrice explique que cette proximité avec la végétation est essentielle à son rapport à la ville : elle y trouve une respiration et un lien avec son enfance, passée dans une maison avec jardin.

L’intérieur n’a pas été remodelé selon les standards contemporains du design. Au contraire, Anaïs Demoustier dit apprécier les traces du temps : mosaïques bleues, vieux carrelage, peintures patinées et même la présence d’un bidet. Ces éléments, loin de la gêner, participent à l’âme du lieu. Elle confie apprécier que l’espace raconte des histoires et évoque une atmosphère « comme une maison de campagne » pour certaines pièces, notamment la salle de bains offrant une vue sur les arbres.

Dans le salon, des fauteuils dits « de grand-mère » occupent une place affective : choisis pour leur confort et leur caractère réconfortant, ils côtoient des meubles anciens et les dessins de sa fille, accrochés aux murs. L’actrice précise qu’elle n’est pas une passionnée de décoration mais refuse les intérieurs trop neutres des appart-hôtels, qu’elle trouve déprimants lors des séjours professionnels. Chaque objet de son appartement participe selon elle à une vie quotidienne pensée pour le confort plutôt que pour l’apparat.

Les caractéristiques mentionnées par Anaïs Demoustier comprennent notamment la vue sur les arbres des Buttes Chaumont, la luminosité, les mosaïques bleues, le vieux carrelage, la fenêtre arrondie, la présence d’un bidet, des peintures non refaites, des fauteuils anciens et les dessins de sa fille.