Sofia Essaïdi : elle a prêté sa voix à un dessin animé apprécié des enfants

Sofia Essaïdi , 42 ans, poursuit une trajectoire plurielle entre chanson, théâtre, cinéma et doublage : révélée par la Star Academy , elle a prêté en 2023 sa voix à la redoutable Victoria Vance dans La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille, le film , production d’animation qui a généré plus de 149 millions de dollars de recettes mondiales et attiré en France plus de 2,3 millions de spectateurs .

Artiste franco-marocaine, Essaïdi a su étendre son répertoire au-delà des scènes et des plateaux : du doublage pour le jeune public à des rôles dramatiques au cinéma et à la télévision, sa carrière se caractérise par une diversité de registres et une présence régulière dans des projets grand public.

Dans le long métrage d’animation, elle incarne Victoria « Vee » Vance, une experte en météorites qui, aux côtés du maire Hellinger, cherche à s’emparer des cristaux magiques conférant des super-pouvoirs aux chiots. L’intrigue met en lumière Stella, le plus jeune membre de la Pat’ Patrouille, alors que la mystérieuse météorite transforme les héros en Super Patrouille et redessine l’équilibre des forces au sein d’Aventureville.

Un parcours multidisciplinaire et des reconnaissances publiques

Découverte par le grand public en 2003 grâce à la troisième saison de la Star Academy, où elle atteint les demi-finales, Sofia Essaïdi a rapidement basculé vers une carrière professionnelle. Elle publie l’album Mon Cabaret puis incarne Cléopâtre dans la comédie musicale de Kamel Ouali, rôle qui lui ouvre les portes de grandes productions musicales et scéniques.

Sa filmographie et sa présence télévisuelle témoignent d’une palette large : téléfilms comme Aïcha (réalisé par Yamina Benguigui) ou séries telles que La Promesse, Insoupçonnable et Les Combattantes, ainsi que des participations au cinéma dans Mea Culpa, Overdose, Nostalgia et Tel Aviv – Beyrouth. Ces choix de projets lui permettent d’alterner personnages populaires et rôles plus complexes.

Sur la scène musicale, elle est lauréate du NRJ Music Award de l’artiste féminine francophone en 2010 et enchaîne des collaborations avec des artistes tels qu’Enrico Macias, Nicolas Peyrac, Amaury Vassili ou les Chico and the Gypsies. En 2019, elle reçoit le Trophée de la comédie musicale pour son interprétation de Velma Kelly dans Chicago.

Par ailleurs, elle a pris part à la première saison de Danse avec les stars, où elle obtient la deuxième place, et rejoint depuis 2023 les concerts des Enfoirés. Côté vie privée, elle partage sa vie avec le musicien Adrien Galo et le couple accueille un petit garçon en février 2024.

Le doublage de Victoria Vance dans La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille, le film a permis à Sofia Essaïdi de toucher un public supplémentaire : de nombreux enfants connaissent désormais sa voix sans nécessairement identifier l’artiste derrière le personnage.