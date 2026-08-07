À Levallois‑Perret, la fresque monumentale « Le Café des acteurs » est en cours de modification : les portraits de Gérard Depardieu et Richard Berry sont effacés et remplacés par ceux de Géraldine Nakache et Mélanie Laurent. L’intervention, menée depuis le début de la semaine, intervient après des mises en examen visant les deux comédiens et suscite un réaménagement visible sur la façade d’un immeuble où l’œuvre trône depuis 2011.

Cette fresque de 230 m², réalisée par la société A‑Fresco et dirigée par le peintre Patrick Commecy, représente une galerie de figures emblématiques du cinéma français réunies autour d’une terrasse de café. Parmi les visages présents figurent Jean Dujardin, Marion Cotillard, Vincent Cassel et Nathalie Baye en terrasse, ainsi que Jean Gabin, Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Isabelle Huppert ou Sophie Marceau aux fenêtres et balcons.

Les opérations de remplacement consistent en l’effacement des représentations de Gérard Depardieu et Richard Berry, tous deux visés par des accusations de violences sexuelles, et leur substitution par deux actrices choisies par la municipalité. Les peintres sont actuellement à l’œuvre sur la façade pour procéder à ces modifications.

Une décision municipale expliquée par le cabinet de la maire

Le cabinet de la maire de Levallois‑Perret, Agnès Pottier‑Dumas, a confirmé auprès de RTL que la mairie assume ce choix. « Dans le contexte des accusations de violences sexuelles, nous réfléchissions au remplacement de ces deux acteurs. Le choix que nous avons fait a été de choisir deux femmes. Cela permet d’être plus représentatifs de ce qu’est le cinéma et de ne pas heurter des passants, qui pourraient l’être au regard des accusations », a déclaré le cabinet.

Avant la décision finale, plusieurs propositions de remplacement avaient été évoquées par Patrick Commecy, responsable de l’œuvre : Karin Viard, Laure Calamy, Leïla Bekhti, Virginie Efira ou Virginie Ledoyen figuraient parmi les possibilités. La municipalité a finalement opté pour Géraldine Nakache et Mélanie Laurent.

La modification d’une fresque exposée aux intempéries depuis quatorze ans nécessite un travail de restauration minutieux. Patrick Commecy explique que le soleil, les UV et les aléas climatiques ont patiné les couleurs de l’ensemble : les nouveaux personnages doivent donc être peints avec des teintes adaptées pour s’intégrer à la patine générale et conserver l’homogénéité visuelle de la composition.

Le directeur d’A‑Fresco regrette par ailleurs l’absence d’un entretien régulier des fresques urbaines. « C’est un mobilier urbain comme un autre. On repeint les bancs, on fait des ravalements de façade, mais les fresques non », a‑t‑il souligné, en attirant l’attention sur le besoin de maintenance pour préserver ce type d’œuvre à long terme.

Gérard Depardieu, mentionné dans le dossier de la fresque, est né le 27 décembre 1948 à Châteauroux. Il compte plus de deux cents films à son actif, dont Cyrano de Bergerac et Le Dernier Métro, et a reçu deux Césars et un Golden Globe ; il possède également la nationalité russe depuis 2013, selon les éléments biographiques disponibles.