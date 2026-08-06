Angelina Jolie : James Haven dévoile son homosexualité dans une lettre intime et appelle à l’acceptation

James Haven , frère de l’actrice Angelina Jolie, a annoncé publiquement son homosexualité à travers une lettre intime lue en direct, une révélation relayée par TMZ et diffusée sur le Substack de son ex-femme Romi Imbelli. Dans ce texte, il retrace son parcours personnel, ses doutes et son souhait d’être accueilli avec compréhension par sa famille et la société.

Dans sa lettre, James Haven évoque son enfance et des souvenirs marquants : obsédé par les princesses Disney, il mettait discrètement des paillettes et du mascara, moments où il se sentait « magique ». « Quand j’étais petit garçon, j’étais absolument obsédé par les princesses Disney. Je mettais discrètement des paillettes sur mes joues, du mascara sur mes cils, et pendant ces instants, je me sentais magique », écrit-il.

Il précise également qu’il n’a jamais voulu se faire passer pour une autre personne, mais qu’il s’agissait plutôt de laisser s’exprimer une part de lui-même longtemps réprimée. « Il n’a jamais été question de prétendre être quelqu’un d’autre. Il s’agissait de laisser briller une partie de moi-même qui avait toujours été là », affirme-t-il dans la lettre.

Lecture publique et confidences familiales

Selon le récit publié, James Haven a d’abord confié sa vérité à son ex-épouse, Romi Imbelli, après leur séparation. Les deux anciens conjoints sont restés proches et se sont retrouvés lors d’un direct sur le Substack de Romi, plateforme de publication en ligne, durant lequel James a lu sa lettre devant le public.

Au cours de cette lecture, il revient sur la manière dont il a longtemps cherché des explications à ses sentiments et sur la pression de se conformer aux attentes sociales : « J’ai commencé à me demander si cette étincelle était quelque chose que je devais cacher pour être accepté par les garçons « normaux » qui m’entouraient ». Il reconnaît avoir, comme d’autres jeunes homosexuels, remis en question des aspects de son identité avant d’apprendre à les accepter.

La lettre, lue en public, a pour objectif, selon son auteur, de mettre fin au secret et d’afficher une nouvelle liberté personnelle. James Haven affirme ne plus vouloir vivre dans le silence et dit espérer un changement d’attitude au sein de son entourage familial.

Il adresse un appel explicite à ses proches en faveur de la bienveillance et de la compréhension : « J’espère que ma famille et les autres pourront choisir l’amour plutôt que la peur, la compréhension plutôt que le jugement, et le lien plutôt que les croyances qui ont pu nous séparer ».

La lettre se termine par une image forte de son enfance, qu’il oppose à la honte ou à la perte : « Ce petit garçon aux paillettes sur le visage et au mascara sur les cils n’a jamais été perdu, brisé, ni source de honte. Il était simplement gay. Il était joyeux. Il était courageux avant même de le savoir ».