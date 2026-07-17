Patrick Bruel : la comédie américaine avec Sophie Marceau jamais sortie en France

Patrick Bruel fait à nouveau la Une après les propos d’ Élodie Gossuin qui a assuré n’avoir « jamais » constaté de comportement irrespectueux de sa part. Dans le même temps, un volet méconnu de sa carrière ressurgit : sa participation à la comédie romantique américaine Lost & Found , tournée à Los Angeles à la fin des années 1990 et jamais sortie en salles en France.

Lors d’une interview promotionnelle diffusée en 2014 à l’occasion du film Tu veux ou tu veux pas de Tonie Marshall, Patrick Bruel et Sophie Marceau ont répondu à une séquence de vrai/faux qui a relancé le souvenir de leur première collaboration sur le tournage de 1998.

Bruel rappelle qu’il interprétait « René », l’ancien compagnon du personnage joué par Sophie Marceau, dans Lost & Found, une comédie romantique réalisée par Jeff Pollack et sortie aux États-Unis en 1999. En France, le film n’a pas bénéficié d’une exploitation en salles et n’a été commercialisé qu’en vidéo en 2000.

Souvenirs de tournage, anecdotes de casting et liens communs

Dans cette interview, Patrick Bruel se dit encore très attaché à ce premier tournage commun et surpris par son destin hexagonal : « On a joué ensemble dans un film en 98 qui s’appelle « Lost and Found », on avait tourné à Los Angeles », explique-t-il, ajoutant qu’il « avait tout aimé » et qu’il ne comprenait pas pourquoi le film n’était jamais sorti en France. Il évoque aussi avec humour le fait d’avoir tourné « in English ».

Le film, dont les têtes d’affiche sont David Spade et Sophie Marceau, a donc vu sa diffusion française limitée à une sortie vidéo en 2000, sans passer par les salles. Le rôle tenu par Bruel le place comme un élément secondaire mais notable du récit, celui de l’ex-compagnon du personnage féminin principal.

La même séquence permet de revenir sur un autre épisode de carrière : le quasi-casting de Patrick Bruel pour La Boum. Sophie Marceau relate que Bruel « est arrivé presque à la demi-finale, et puis à la finale il a été recalé », précisant que le rôle de Philippe a finalement été attribué à Pierre Cosso. Bruel en rit en constatant qu’il n’avait « pas d’aussi beaux yeux que Pierre Cosso ».

Le duo évoque aussi leur unique réalisateur commun selon Sophie Marceau : Alexandre Arcady. Bruel rappelle sa longue collaboration avec Arcady, « je suis l’acteur avec lequel il a le plus tourné et vice versa, j’ai fait cinq films avec lui », tandis que Marceau n’a tourné qu’avec lui pour Pour Sacha en 1991.

Sur ce dernier point, Bruel confesse avoir refusé un rôle dans Pour Sacha finalement interprété par Richard Berry, regrettant sa décision après coup et qualifiant ce refus d’acte de « dingo ». Il précise que son retrait était intervenu à un stade où « ce n’était pas Sophie Marceau qui jouait le rôle », et reconnaît la prestation de Berry comme « parfaite ».