Jane Birkin : son plus gros succès au box-office est une comédie avec Pierre Richard

16 juillet 2026 marque le troisième anniversaire de la disparition de Jane Birkin . Si son nom reste fortement lié à Serge Gainsbourg et à des œuvres intimes, son plus grand succès public au cinéma n’est pas un drame mais une comédie : La moutarde me monte au nez (1974), réalisée par Claude Zidi et portée par Pierre Richard , qui a rassemblé près de 3,7 millions de spectateurs en salles françaises.

Le film met en scène Pierre Richard dans le rôle de Pierre Durois, un professeur de mathématiques dont l’existence bascule à la suite d’une série de quiproquos. Au cœur de la mécanique comique, la rencontre avec Jackie Logan, une vedette de cinéma interprétée par Jane Birkin, déclenche une suite de situations burlesques et d’invraisemblances. Le contraste entre la maladresse du personnage de Richard et l’allure glamour de l’héroïne alimente le comique de répétition développé par le réalisateur.

Le tournage a inclus des séquences filmées à Aix-en-Provence, notamment dans des établissements scolaires, et s’appuie sur le sens du gag visuel et les poursuites caractéristiques du cinéma de Claude Zidi. Le rôle de Jackie Logan joue avec l’imagerie des grandes vedettes internationales et comporte des clins d’œil à des personnalités comme Jackie Kennedy-Onassis, Birkin adoptant un ton d’autodérision loin de l’image parfois mélancolique qui lui est associée.

Une facette populaire et comique d’une carrière plurielle

Le succès de La moutarde me monte au nez a consolidé la complicité à l’écran entre Jane Birkin et Pierre Richard. Claude Zidi les réunit de nouveau dès l’année suivante pour La Course à l’échalote, qui totalise plus de 2,8 millions d’entrées. Dans ce second film, Birkin incarne Janet, la compagne du personnage de Richard, et l’intrigue multiplie les courses-poursuites entre Paris, la Manche et Brighton, autour d’une mystérieuse mallette.

Ces comédies illustrent une capacité d’adaptation de Birkin au registre burlesque et populaire, contraste mis en lumière par sa carrière musicale et ses collaborations avec des cinéastes d’auteur. Le réalisateur savait mettre en valeur son sens du rythme et son charme naturel : face à Pierre Richard, elle conjugue élégance et humour sans surjeu, accompagnant des situations extravagantes avec une spontanéité qui a largement contribué à l’adhésion du public.

Au fil de sa carrière, Jane Birkin a alterné les registres — cinéma d’auteur, chanson, statut d’icône culturelle — et ces deux comédies de Claude Zidi figurent parmi les œuvres ayant le plus fortement élargi sa popularité. Le tandem Birkin–Richard a compté parmi les plus appréciés du cinéma français des années 1970.

Aujourd’hui, ces films sont régulièrement rediffusés à la télévision et continuent de séduire plusieurs générations.