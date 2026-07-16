Patrick Dewaere : l’impasse bucolique de Paris où il a vécu jusqu’à sa mort à 35 ans

16 juillet 2026 marque le 44e anniversaire de la disparition de Patrick Dewaere , disparu le 16 juillet 1982 à l’âge de 35 ans . Acteur majeur du cinéma français des années 1970-1980, il reste associé à des films emblématiques et à une trajectoire personnelle troublée qui a profondément marqué les spectateurs et les professionnels du septième art.

Au cœur du 14e arrondissement de Paris, dans le quartier du Petit-Montrouge, se trouve l’impasse où l’acteur avait élu domicile. Installé au 25 de l’impasse du Moulin-Vert, Patrick Dewaere y vivait en retrait des projecteurs, dans un environnement calme et discret, à quelques minutes de la station Alésia.

Sa filmographie, portée par des titres comme Les Valseuses, Série noire, Préparez vos mouchoirs, Coup de tête et Un mauvais fils, a fait de lui une figure incontournable de sa génération. À côté de ces succès, le parcours de l’acteur a été marqué par une fragilité personnelle qui a souvent été évoquée comme nourrissant la singularité de son jeu.

Le dernier refuge et l’impasse du Moulin-Vert

L’impasse du Moulin-Vert occupe une place discrète dans le tissu urbain du 14e arrondissement. Longtemps appelée cité Chauvelot avant l’annexion du secteur à Paris, la voie prend en 1877 le nom d’impasse du Moulin-Vert en référence à un ancien moulin et à une guinguette peintes en vert qui existaient à proximité. Bordée de petites maisons et d’immeubles modestes, la courte voie offre une atmosphère résolument paisible, loin des axes animés de la capitale.

C’est dans ce cadre que Patrick Dewaere avait choisi d’installer son quotidien, cherchant un retrait vis-à-vis de la médiatisation grandissante de sa carrière. La maison du numéro 25 était devenue, selon des témoignages et récits biographiques, un lieu où l’acteur tentait de préserver une intimité face aux sollicitations professionnelles et médiatiques.

Le 16 juillet 1982, dans cette même maison, l’acteur met fin à ses jours. Il avait 35 ans. L’annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc nationale et marqué durablement la mémoire du cinéma français, suscitant réactions et hommages immédiats dans les milieux artistiques et au-delà.

Quarante-quatre ans plus tard, l’impasse du Moulin-Vert demeure un lieu connu des riverains et des admirateurs de l’acteur. Des documentaires, biographies et hommages continuent d’évoquer sa carrière et sa vie personnelle, tandis que l’adresse elle-même est parfois visitée par des personnes venues se recueillir devant ce lieu devenu symbolique.

Le bâti et l’ambiance de l’impasse ont peu changé depuis les années 1980 : façades discrètes, végétation et calme résidentiel caractérisent encore cet espace du 14e arrondissement.