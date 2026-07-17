Vanessa Demouy profite des 52 ans de son mari pour tacler son ex Philippe Lellouche

Vanessa Demouy a célébré, le 16 juillet 2026, l’anniversaire de son époux en partageant sur Instagram des images d’un dîner intime et un message émouvant soulignant le « cadeau » d’être aimée, après une période difficile liée à son divorce passé. La comédienne met en avant les détails de la réception et la valeur affective d’un engagement qui inclut ses enfants.

Sur le réseau social, Vanessa Demouy a publié plusieurs clichés de la soirée et décrit sa manière d’accueillir ses proches : « J’aime recevoir, j’aime imaginer une jolie table, choisir les fleurs, les couleurs, les petits détails… C’est ma façon de dire aux personnes que j’aime qu’elles sont importantes pour moi. » Le ton du post souligne l’importance qu’elle accorde aux gestes et aux attentions dans la vie de famille.

La comédienne a également partagé une réflexion personnelle tirée de la préparation de cette table : « La plus belle chose que la vie m’ait offerte ces dernières années ce n’est pas seulement d’aimer… C’est aussi d’être aimée telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes enthousiasmes, mes zones d’ombre… et d’avoir rencontré un homme qui a choisi d’aimer aussi ce qu’il y avait de plus précieux dans ma vie… mes enfants… C’est un cadeau que je n’oublierai jamais ! »

Retour sur un divorce médiatisé et un nouveau départ

Avant cette nouvelle histoire, Vanessa Demouy avait été liée au comédien Philippe Lellouche. Les deux acteurs s’étaient mariés le 26 juin 2010 dans le parc du château de la Garenne de Launay, à Douchy, dans le Loiret. Sept ans plus tard, ils avaient annoncé leur séparation puis divorcé.

De cette période, Vanessa Demouy a évoqué la difficulté du divorce dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Elle y expliquait : « Il y a autant de façons de vivre un divorce qu’il y a d’individus, voilà. On fait comme on peut ! Moi j’ai les enfants donc tu dois te battre. Tu dois te lever même quand tu n’as pas envie. Je sors la tête de l’eau donc ça va un peu mieux quand même. Mais il y a une période qui a été très compliquée. »

Dans le même entretien, elle disait son attachement à la vie et à l’amour : « J’aime la vie, je suis une épicurienne, l’amour fait partie de ça. Je ne suis pas devenue anti-mec. Ça ne m’a pas guérie. J’espère même me remarier. » Ce désir, rapporté à l’époque, s’est concrétisé par la suite puisque Vanessa Demouy a depuis retrouvé le bonheur en couple et célèbre aujourd’hui des moments partagés avec son époux et leurs proches.