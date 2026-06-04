Alice Taglioni se lance dans la musique et dévoile son premier album ADN

Alice Taglioni publiera son premier album studio, intitulé ADN , ce vendredi 5 juin. La comédienne, qui signe ce projet en collaboration avec le musicien Thibaut Barbillon, a déjà dévoilé trois titres depuis le début de l’année et présente un disque construit autour de son parcours personnel et de son rapport au piano.

Connue du grand public pour ses rôles au cinéma et notamment pour sa participation au film Paris-Manhattan (2012), Alice Taglioni s’engage avec ADN dans une nouvelle discipline artistique. L’annonce de cet album intervient alors qu’elle demeure active au sein de la vie médiatique française, cumulant des activités d’actrice et, désormais, de musicienne.

Sur le plan privé, Alice Taglioni partage sa vie avec le journaliste Laurent Delahousse. Le couple est parent de deux enfants, Swann, née en février 2016, et Lino, né en décembre 2019. Laurent Delahousse est par ailleurs père de deux filles issues d’une précédente union, Liv-Helen et Sacha. Alice Taglioni est aussi mère d’un garçon, Charlie, dont le père était l’acteur Jocelyn Quivrin, décédé à la suite d’un accident.

Alice Taglioni au piano : désormais, la comédienne se raconte en musique

Interrogée par nos confrères du Parisien-Aujourd’hui en France, Alice Taglioni a précisé sa position entre scène et clavier : « Les deux, mais je travaille en tant qu’actrice ». Elle explique que la musique et le piano l’accompagnent depuis très longtemps et qu’ADN est le reflet de ce parcours.

Le disque est décrit par l’artiste comme « un condensé de 50 ans de vie et 45 ans de piano ». Selon elle, cet opus regroupe « tous les courants musicaux » qu’elle a écoutés au fil des années et aborde des thèmes personnels : « Il parle d’expériences, de différents apprentissages, de mes envies, mes peurs, mes angoisses. Du fait que tout est possible, à n’importe quel âge. Il n’y a que nous qui définissons nos limites. »

Alice Taglioni a travaillé avec Thibaut Barbillon pour la réalisation de l’album. Trois titres ont été rendus publics avant la sortie officielle, permettant d’anticiper la tonalité et les choix musicaux de l’ouvrage. La comédienne-musicienne évoque un travail de longue haleine, fruit d’années de pratique du piano.

Sur la possibilité de défendre ce répertoire en concert, elle confie : « J’espère. J’en rêve. Créer l’album c’était d’abord pour faire du live. » Elle précise toutefois la situation contractuelle du projet : elle ne dispose pas encore d’une maison de disques derrière elle.

Le couple Delahousse-Taglioni possède une résidence au Cap-Ferret, lieu régulièrement cité comme cadre de détente et de ressourcement pour la famille. L’annonce de l’album intervient alors que la comédienne multiplie les projets artistiques et médiatiques.