Armelle a joué dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Armelle , l’interprète de Maéva Capucin dans Caméra Café , revient sur le devant de la scène à l’occasion de sa participation à la nouvelle saison des Traîtres diffusée sur M6. Née le 23 juillet 1969 à Reims , elle fête ses 57 ans le 23 juillet 2026 et voit son parcours médiatique remis en lumière par cette annonce.

Formée au cours de Jean Périmony, Armelle Lesniak a construit une carrière plurielle qui dépasse largement l’image attachée à son personnage le plus célèbre. Dès le milieu des années 1990, elle apparaît au cinéma et multiplie les collaborations avec des réalisateurs établis.

Elle se fait remarquer en 1996 dans un second rôle confié par Coline Serreau dans La Belle Verte. À la fin des années 1990, elle intervient aussi en tant que voix dans la série Un gars, une fille, prêtant sa voix à divers personnages et renforçant son sens du comique vocal.

Avant Maéva Capucin, une carrière déjà bien lancée

Le tournant majeur intervient en 2001 lorsque Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h lui confient le rôle de Maéva Capucin dans Caméra Café. Le personnage, à la fois extravagant et attachant, devient rapidement populaire et permet à l’actrice de retrouver son rôle dans les adaptations cinéma Espace Détente et Le Séminaire.

La même année, Armelle obtient un autre crédit notable : un rôle dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Elle y interprète Philomène, hôtesse de l’air et amie d’Amélie, impliquée dans l’intrigue du nain de jardin voyageur. Si son apparition est brève, elle s’inscrit dans la distribution d’un film qui a rencontré un succès international important.

Le long métrage porté par Audrey Tautou a cumulé plus de 32 millions d’entrées dans le monde et près de 174 millions de dollars de recettes, et a été distingué par plusieurs récompenses dont quatre César, ainsi que des nominations aux Oscars et aux Golden Globes.

Au fil des années, Armelle poursuit une activité soutenue au cinéma et à la télévision. Sa filmographie inclut notamment Podium, Les Aristos, Neuilly sa mère !, Fatal, La Croisière, La Dernière Leçon et La Bonne Épouse. Elle intervient également dans des fictions télévisées et des émissions de divertissement.

Parallèlement, elle développe une présence en radio et sur scène : invitée régulière de l’émission Tout le monde a son mot à dire, elle intègre en 2020 la bande des Grosses Têtes sur RTL et multiplie les tournées théâtrales, allant de la comédie de boulevard aux créations contemporaines.

La participation d’Armelle aux Traîtres sur M6 a été annoncée récemment et coïncide avec son anniversaire le 23 juillet 2026.