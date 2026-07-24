Bernard Farcy : Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, son plus grand succès au box-office

Ce 24 juillet 2026, M6 diffuse 14 Jours pour aller mieux , une comédie dramatique où Bernard Farcy incarne Hubert, le futur beau‑père exigeant. Le film met en scène Maxime Ouvrard (interprété par Maxime Gasteuil ), partagé entre l’univers familial modeste de ses parents et les attentes de la famille de sa fiancée, Nadège (Anne Serra). La programmation de la chaîne met en lumière le parcours du comédien et rappelle ses rôles marquants au cinéma et à la télévision.

Dans 14 Jours pour aller mieux, Maxime oscille entre deux mondes : d’un côté, le magasin chaleureux et modeste tenu par ses parents, Madeleine (Chantal Lauby) et Pierre (Michel Boujenah) ; de l’autre, l’intégration à une famille qui attend beaucoup de lui. Confronté à un risque de burn‑out, le personnage accepte la proposition de Nadège de suivre un stage de remise en forme à la campagne. Le séjour devient le théâtre de situations à la fois cocasses et touchantes, au cours desquelles Maxime affronte ses tensions intérieures et les pressions familiales, et voit s’imposer des choix déterminants pour son avenir.

Bernard Farcy, présent dans ce téléfilm, retrouve ainsi une audience qui lui est fidèle. Sa présence à l’écran, soulignée par des rôles variés au fil des décennies, ancre la diffusion de ce soir dans une carrière marquée par des succès populaires et des personnages reconnaissables.

Un comédien aux multiples visages

Bernard Farcy est né le 2 février 1949 à Lyon. Formé au conservatoire de sa ville natale, il remporte trois seconds prix dès sa première année, puis intègre l’école de Robert Hossein à Reims avant de s’installer à Paris pour poursuivre sa carrière.

Il débute au cinéma sous la direction de Jean‑Jacques Beineix dans La Lune dans le caniveau. Par la suite, il enchaîne des rôles marquants aux côtés d’acteurs comme Alain Delon et Jean‑Paul Belmondo, et figure au générique de films variés tels que Les Trois Frères et Le Pacte des loups. Sa stature — 1,92 m — contribue à la présence imposante qu’il impose à l’écran.

Le grand public associe souvent Bernard Farcy au commissaire Gibert, personnage déjanté de la saga Taxi. Son plus grand succès au box‑office reste toutefois Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat en 2002, qui a attiré 14 559 509 spectateurs en France. Dans ce film adapté de l’album de René Goscinny et Albert Uderzo, il tient le rôle du capitaine Barbe‑Rouge. Le long‑métrage réunit notamment Monica Bellucci (Cléopâtre), Alain Chabat (César), Jamel Debbouze (Numérobis) et Édouard Baer (Otis), dont le monologue a marqué les esprits.

À la télévision, Bernard Farcy incarne en 2006 Charles de Gaulle dans la mini‑série Le Grand Charles, performance récompensée par un FIPA d’or et une nomination aux Emmy Awards. Il partage depuis son temps entre le cinéma, le théâtre et des séjours entre Paris et Marrakech, pays qu’il a découvert lors du tournage d’Astérix et où il séjourne régulièrement.

Sa filmographie couvre des registres très différents, des comédies populaires aux drames, et il figure encore récemment au générique de 14 Jours pour aller mieux aux côtés de Maxime Gasteuil.