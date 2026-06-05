Lambert Wilson incarne Nicolas Flamel dans la série Harry Potter

Lambert Wilson confirme sa participation à la série adaptée de l’univers Harry Potter et révèle qu’il incarne Nicolas Flamel , tout en indiquant être lié par une clause de confidentialité. Invité sur le plateau de Télématin le 3 juin 2026, l’acteur a été contraint de refuser d’autres précisions; la série est annoncée pour le 25 décembre sur HBO Max .

À 67 ans, Lambert Wilson poursuit une carrière riche au cinéma et au théâtre. Citant une filmographie couvrant des titres comme Matrix Reloaded, Les Traducteurs ou plus récemment Aquí de Tiago Guedes, présentée à la Sélection Officielle de la 79e édition du Festival de Cannes, l’acteur continue d’alterner projets internationaux et productions françaises. Il est par ailleurs décrit comme acteur, metteur en scène et chanteur, actif depuis la fin des années 1970.

Sur le plateau de l’émission matinale, Wilson a d’abord plaisanté : « Je ne chante pas dans Harry Potter », avant d’apporter la confirmation visuelle de sa participation. Il a répété à plusieurs reprises ne pas être autorisé à divulguer d’informations : « C’est moi. Je n’ai absolument pas le droit d’en parler », et a appuyé la contrainte en plaisantant sur le risque d’être « emprisonné » s’il s’étendait davantage. Ces déclarations confirment l’existence d’accords de confidentialité autour de la production.

Le rôle confirmé : Nicolas Flamel, personnage historique et figure de la saga

Lors de son intervention, l’acteur a précisé que son personnage était Nicolas Flamel, qualifié par lui de « seul personnage qui a existé » dans la chronologie de la saga de J. K. Rowling. Wilson a ajouté que ce personnage est « un allié de Dumbledore » et a rappelé son lien avec la création de la Pierre philosophale, élément central du premier roman de la série.

Nicolas Flamel est une personnalité connue de la littérature et de l’histoire, souvent associée à l’alchimie; dans les romans de J. K. Rowling, l’auteur fait de lui le créateur de la Pierre philosophale, ce qui motive son apparition dans l’adaptation. La présence d’un acteur de la stature de Lambert Wilson au casting souligne l’importance accordée par la production à certains rôles secondaires mais symboliques de l’univers original.

La production reste très protégée par des clauses de confidentialité, ce qui explique les réponses brèves et ludiques de l’acteur lors de son interview. Aucune information supplémentaire sur l’étendue du rôle de Wilson, le nombre d’épisodes concernés ou les modalités de tournage n’a été communiquée publiquement lors de cette apparition.

La diffusion de la série est annoncée pour le 25 décembre sur HBO Max, date communiquée par les distributeurs et reprise au cours des échanges médiatiques récents. Toute autre précision officielle relative au casting, au calendrier de diffusion détaillé ou au contenu narratif de la série n’a pas été fournie au moment de cette intervention.