Patrick Bruel : son frère David, père d’un enfant avec Emmanuelle Béart

Patrick Bruel fête ses 67 ans le 14 mai 2026 alors que le chanteur se trouve au centre d’une tempête médiatique après la publication, le 7 mai, de nouveaux témoignages dans Mediapart. Quinze femmes ont mis en cause l’artiste et plusieurs enquêtes ont été ouvertes en France et en Belgique ; l’intéressé nie formellement toute « violence, contrainte ou menace ».

Né en 1959 à Tlemcen sous le nom de Patrick Benguigui, Patrick Bruel a grandi essentiellement auprès de sa mère, Augusta Kammoun. Après la séparation de ses parents, sa mère a épousé l’architecte Philippe Moreau, qui a eu deux fils : David‑François, né en 1972, et Fabrice, né en 1975.

Si Patrick Bruel est devenu une figure majeure de la chanson française dans les années 1980 et 1990, son demi‑frère David‑François Moreau a opté pour une trajectoire plus discrète mais affirmée dans la musique. Autodidacte au piano, il s’est spécialisé dans la composition pour le cinéma, le documentaire, le ballet et la publicité.

Une famille recomposée à l’écart des projecteurs

David‑François Moreau a signé des partitions pour des films comme Ce que mes yeux ont vu, Gomez & Tavarès et Sommeil blanc. Il a également collaboré ponctuellement avec son demi‑frère sur des projets musicaux, notamment l’album Entre deux en 2002 et plus tard sur Très souvent, je pense à vous…. Fidèle à sa volonté de rester en retrait des médias, il expliquait en 2015 qu’il refusait d’être éclairé par la notoriété de Patrick.

Dans les années 1990, David‑François a partagé la vie de l’actrice Emmanuelle Béart. De cette relation est né en 1996 un garçon, Yohann, aujourd’hui âgé d’une trentaine d’années et engagé dans une trajectoire académique : anthropologue, il mène depuis 2024 un doctorat à l’École des hautes études en sciences sociales. Observateurs et proches notent la ressemblance physique entre Yohann et sa mère, notamment ses grands yeux bleus.

Malgré la proximité familiale, les relations publiques entre les protagonistes sont restées mesurées. Dans un documentaire diffusé sur W9 en 2020, Emmanuelle Béart évoquait avec émotion sa relation avec Patrick Bruel, parlant d’« une grande, grande tendresse l’un pour l’autre ».

Sur le plan judiciaire et médiatique, la situation de Patrick Bruel s’est aggravée au printemps 2026. Le 7 mai, Mediapart a publié quinze nouveaux témoignages d’accusatrices. Sept d’entre elles évoquent des relations sexuelles qu’elles présentent comme non consenties ; d’autres rapportent des soupçons de soumission chimique. Parmi les récits, une journaliste affirme avoir perdu connaissance après avoir bu un thé chez le chanteur alors qu’elle était mineure et déclare : « J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre mon pantalon ».

Les avocats de l’artiste contestent ces récits, assurant notamment : « Quand on lui a dit non, il n’est jamais passé outre », et qualifient certains témoignages de « contradictoires ou incohérents ». Plusieurs enquêtes distinctes sont signalées : une pour viol présumé à Saint‑Malo, une autre liée à une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle déposée à Paris, ainsi qu’une procédure ouverte en Belgique.

Fin avril, plus de cinquante artistes et collectifs féministes ont signé une pétition demandant l’annulation de la tournée Alors regarde 35. Malgré l’ampleur des révélations et des réactions du monde culturel, Patrick Bruel poursuit, pour l’instant, certaines de ses activités artistiques.