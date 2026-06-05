Flavie Flament répond aux fans de Patrick Bruel : « Je ne leur en veux pas »

Patrick Bruel se retrouve au cœur d’une tempête médiatique depuis la plainte déposée par Flavie Flament , qui l’accuse d’avoir eu des relations sexuelles à l’âge de 16 ans. Les répercussions touchent autant l’image publique du chanteur que sa programmation professionnelle : annulations de spectacles, retrait d’événements et réactions contrastées du public et de personnalités médiatiques.

Âgée de 51 ans, Flavie Flament a déclaré avoir été abusée par l’artiste, aujourd’hui âgé de 67 ans, et a annoncé avoir porté plainte après que d’autres témoignages ont émergé. Dans un message publié sur Instagram le 15 mai, elle a écrit : « Un homme a pillé mon adolescence », exprimant son souhait que « la vérité éclate » et que « la justice soit rendue ». Patrick Bruel admet avoir eu « une brève histoire » avec la présente animatrice mais nie toute forme de violence, affirmant que la relation était consentie.

Le dossier a suscité des soutiens publics pour Flament, notamment de personnalités comme Faustine Bollaert, Énora Malagré, Laure Manaudou et Chimène Badi, ainsi qu’un important écho sur les réseaux sociaux. Toutefois, certains internautes et observateurs se montrent sceptiques. Interrogée, Flament a déclaré comprendre l’incompréhension de certains fans : « Je peux concevoir que c’est tout un pan de leur vie qui s’effondre » et a expliqué qu’elle ne leur en voulait pas, même si elle perçoit cet emballement comme un signe d’impunité pour certains agresseurs présumés.

Patrick Bruel : sa carrière menacée

Sur le plan professionnel, les conséquences sont déjà visibles. Sur Instagram, Patrick Bruel a affirmé qu’il poursuivrait son travail « avec le même dévouement et la même passion », mais plusieurs représentations et engagements ont été annulés. À Paris, la représentation de la pièce Deuxième partie programmée au théâtre Édouard‑VII a été annulée le 3 juin après une manifestation organisée par le collectif NousToutes devant la salle. La pièce devait être à l’affiche jusqu’au 7 juin.

À l’international, ses trois concerts prévus à Montréal ont été annulés, de même que sa venue annoncée au Paléo Festival le 26 juin. Le 29 mai, la société de production 14 Productions a communiqué l’annulation de la tournée estivale de l’artiste, évoquant un « souci d’apaisement et de responsabilité » afin « de ne pas troubler la sérénité » des festivals et de permettre au public d’en « profiter pleinement ».

Par ailleurs, Patrick Bruel a décidé de se retirer de la prochaine édition des Enfoirés, dont les concerts seront enregistrés en janvier 2027.