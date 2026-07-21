Florent Pagny : nouveau rebondissement après un cambriolage à 300 000 euros

Florent Pagny obtient réparation partielle sept mois après le cambriolage de sa propriété de Montfort-l’Amaury (Yvelines) : le tribunal correctionnel de Versailles a condamné, le lundi 20 juillet 2026, les deux hommes interpellés dans la nuit du 29 décembre pour s’être introduits dans la demeure du chanteur, emportant un butin estimé à plus de 300 000 euros.

Les magistrats ont prononcé des peines de prison ferme : quatre ans pour le premier prévenu, qui comparaissait libre, et six ans pour le second, déjà détenu pour une autre affaire au moment du procès. Les deux hommes se voient également interdire de paraître dans le département des Yvelines pendant trois ans, mesure complémentaire assortie des condamnations.

Lors du cambriolage, les intrus avaient ciblé la partie nuit de la maison, emportant notamment des sommes en liquide, deux montres Rolex — l’une en or blanc estimée à 80 000 euros et l’autre en platine évaluée à 123 000 euros — ainsi que plusieurs sacs de luxe estimés à 7 000 et 15 000 euros, ce qui porte le préjudice déclaré à plus de 300 000 euros pour le couple Pagny.

Déclarations des prévenus et déroulé de l’audience

À l’audience, les deux hommes, âgés de 33 et 35 ans, ont reconnu les faits et livré des éléments sur le mode opératoire. Le plus âgé, identifié comme Randy, a affirmé que le choix de la propriété était aléatoire : « C’est par hasard. On a tourné dans les Yvelines et plus particulièrement dans ce coin, car il y a beaucoup de maisons et pas de HLM. On s’est arrêtés là, car c’était une grande propriété et qu’il y avait une Range Rover », a-t-il expliqué pour justifier la sélection de la cible.

Son complice a décrit la manière dont ils avaient fouillé les lieux, indiquant qu’ils savaient souvent chercher dans les chambres : « Vu mon expérience, je sais que ça se passe souvent dans les chambres. C’était un geste naturel. On a trouvé ce qui avait de la valeur, sinon on aurait fouillé le bas », a-t-il déclaré, selon Le Parisien.

Les deux prévenus ont présenté des excuses à la famille de l’artiste. Randy a prononcé un dernier mot devant le tribunal : « Je regrette ce que j’ai fait. Maintenant, je me sens prêt à faire les choses bien ». Ces déclarations n’ont pas empêché le tribunal de prononcer des peines fermes au vu de la nature nocturne de l’effraction, de l’ampleur du préjudice et des éléments matériels retrouvés.

Florent Pagny, qui s’était fait connaître dans les années 1990 avec des titres comme N’importe quoi et Savoir aimer et qui reste une figure du paysage musical français, a vu restituer la gravité des faits par la décision rendue à Versailles.

Le dossier s’inscrit dans une série d’affaires visant des personnalités : au printemps précédent, une tentative de cambriolage avait été signalée au domicile marseillais du footballeur Benjamin Pavard, surpris dans son jardin par plusieurs individus, selon les informations publiées par nos confrères.