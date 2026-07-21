Mosimann annonce son retrait du Delta Festival après des accusations d’agressions sexuelles

Mosimann se retire du Delta Festival à quelques jours de l’ouverture : le DJ franco-suisse a annoncé mardi 21 juillet qu’il ne se produirait finalement pas vendredi 23 juillet pour l’ouverture de la 12e édition, invoquant des manquements contractuels et un contexte entaché par des accusations visant la direction du festival.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Mosimann — ancien candidat de la Star Academy et devenu figure de la scène électro — explique avoir constaté « des engagements contractuels essentiels n’ont pas été respectés et les conditions nécessaires au bon déroulement de notre venue ne sont aujourd’hui plus réunies ». La décision intervient alors que l’organisation du Delta Festival traverse une période de forte tension médiatique.

Le retrait du DJ s’inscrit en effet dans un contexte où des accusations de violences sexuelles ont été rendues publiques à l’encontre d’Olivier Ledot, cofondateur et président du festival, qui a été mis en retrait de ses fonctions. Mosimann précise dans son message qu’au-delà des aspects logistiques et contractuels, « le contexte actuel n’est plus compatible avec des valeurs que je souhaite défendre » et ajoute « je condamne fermement toutes les formes de violences, et en particulier les violences sexistes et sexuelles ».

Delta Festival : retrait annoncé et réactions dans la profession

Le communiqué de Mosimann combine motifs opérationnels et prise de position éthique. Sur le plan pratique, il évoque des difficultés « liées à l’organisation de sa venue » et le non-respect d’engagements contractuels essentiels, sans détailler publiquement les clauses concernées ni les échanges avec les organisateurs. Sur le plan symbolique, il fait référence aux révélations récentes concernant la direction du festival, qu’il juge incompatibles avec ses valeurs.

La décision du DJ intervient à quelques jours du lancement du festival marseillais, privant la programmation d’un artiste qui devait assumer l’ouverture de cette édition. Mosimann a choisi de rendre publique sa décision via ses plateformes sociales, soulignant la convergence entre considérations professionnelles et positionnement personnel face aux accusations en cours contre la direction.

Le retrait de Mosimann s’inscrit dans une série de réactions au sein du monde de la musique, où l’affaire a suscité de nombreuses prises de parole. Le festival, créé et porté par une équipe qui a désormais annoncé le placement en retrait de son président, voit sa communication et son planning mis à l’épreuve à quelques jours de l’événement.

Parmi les artistes programmés, les réactions divergent. Le DJ Yann Muller a, pour sa part, annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il maintenait sa prestation afin de ne pas pénaliser les spectateurs ayant prévu d’assister à son concert.